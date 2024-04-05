Бойцы бригады "Холодный Яр" на востоке уничтожили 2 вражеских БпЛА "Орлан-10" из ЗРК "Стрела-10" - Павлюк

Воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили на востоке 2 вражеских БпЛА "Орлан-10" с ЗРК "Стрела-10". Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк, передает УНН.

Подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск продолжают поражать воздушные цели противника, защищая небо на Востоке. Воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" только за сегодня уничтожили не менее 2 вражеских БпЛА "Орлан-10" с ЗРК "Стрела-10". - написал Павлюк под видео.

Детали

Павлюк рассказал, что бригада воюет с 2014-го года, участвовала в боях за Иловайск, Донецкий аэропорт. В 2022 году не допустила врага в Ахтырку, освободила Тростянец и ряд населенных пунктов на Сумщине и Харьковщине, подготовив предпосылки для Харьковского контрнаступления. С августа 2022 по май 2023 года воевала за Бахмут. Сейчас бригада сдерживает противника на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Сотни воинов 93 ОМБр отмечены государственными наградами. Десять - удостоены звания Героя Украины, семеро из них, к сожалению, посмертно. - добавил он.

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