россияне значительно усилили атаки на Сумщину: за сутки нанесли 6 ракетных и 11 авиационных ударов, в области проходит эвакуация

россияне значительно усилили атаки на Сумскую область, нанеся 83 удара, в том числе 6 ракетных и 11 авиаударов за сутки, в области продолжается эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.