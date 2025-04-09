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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28673 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ночью атаковал Ахтырку дронами: повреждены дома и магазины

Ночью 26 марта российские беспилотники атаковали Ахтырку, повредив жилые дома, магазины и инфраструктуру. Погибших и травмированных предварительно нет.

Война • 26 марта, 03:44 • 121425 просмотра

Оккупанты ночью ударили "Ланцетом" по автодороге на Харьковщине: загорелась машина

российские войска обстреляли два района Харьковской области. Ночью нанесли удар дроном «Ланцет» по автодороге Харьков-Богодухов-Ахтырка, загорелась машина. Один человек погиб из-за подрыва на взрывоопасном предмете.

Война • 18 октября, 06:33 • 18321 просмотра

Из опасных районов Сумской области за неделю эвакуировали около 3800 человек - ОВА

Начальник Сумской ОГА сообщил об эвакуации 3800 человек, включая 175 детей, из опасных территорий области с 6 августа. Всего с начала эвакуации вывезено 19800 человек, в том числе 2500 детей.

Общество • 12 августа, 12:56 • 28771 просмотра

россияне сбросили на Сумщину рекордное количество КАБов: погиб ребенок

россия нанесла рекордное количество ударов КАБами по Сумской области, сбросив 56 бомб. В Могрице погибли два человека - 22-летний брат и его 6-летняя сестра, которые отказались от эвакуации.

Война • 8 августа, 11:25 • 31729 просмотра

Вражеские обстрелы Сумщины: повреждены критическая инфраструктура и транспорт

На Сумщине в результате вражеских обстрелов повреждена критическая инфраструктура, здание почты и транспорт. За сутки зафиксирован 41 обстрел со 140 взрывами на приграничных территориях Черниговской и Сумской областей.

Война • 4 августа, 07:16 • 74378 просмотра

Трагедия в Ахтырке: Мера пресечения избрана водителю, сбившему 6-летнего мальчика под воздействием алкоголя

59-летний водитель "Chevrolet Captiva" в состоянии алкогольного опьянения сбил 6-летнего мальчика в Ахтырке, что привело к смерти ребенка. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Общество • 18 июля, 01:37 • 23026 просмотра

Готовили ракетные удары по Харькову и Сумской области: задержаны супруги предатели

Служба безопасности Украины задержала супругов, которые работали на фсб и готовили координаты для нового ракетного удара россии по силам обороны в Харьковской и Сумской областях: женщина собирала разведданные от коллег, а ее муж определял места дислокации украинских защитников в приграничных районах.

Война • 16 июля, 08:29 • 39085 просмотра
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Откат в 3,4 млн гривен за помощь с тендером: нардепу от "Слуги народа" Задорожнему объявлено о подозрении

Народного депутата Николая Задорожного из фракции "Слуга народа" подозревают в том, что он требовал 10% "отката" от главы сельсовета в Сумской области за непрепятствование проведению тендера.

политика • 15 июля, 15:34 • 113364 просмотра

Раскрыто убийство 86-летнего пенсионера: 47-летнему мужчине грозит пожизненное заключение

47-летнему ранее судимому мужчине грозит пожизненное заключение за жестокое избиение 86-летнего пенсионера во время ограбления в Ахтырке Сумской области в прошлом году.

Общество • 27 июня, 22:24 • 19912 просмотра

Трагедия на Сумщине: на воде погиб 13-летний мальчик

В селе Артемо-Растовка Ахтырского района Сумской области в местном пруду погиб 13-летний подросток, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Общество • 27 июня, 17:32 • 22554 просмотра

За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей

За минувшие сутки российские оккупанты 58 раз обстреляли и вызвали 335 взрывов в Черниговской и Сумской областях, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Война • 9 мая, 08:19 • 28909 просмотра

Приграничье Черниговщины, Сумщины и Харьковщины враг за сутки обстрелял 19 раз: прозвучало 77 взрывов

За минувшие сутки российские войска 19 раз обстреляли приграничные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей, вызвав 77 взрывов и повредив гражданскую инфраструктуру.

Война • 8 мая, 07:18 • 23194 просмотра

Атака рф на энергосистему Сумщины: без электричества остались три района

Российские авиаудары повредили энергосистему в Сумской области, оставив без света Сумской, Роменский и Ахтырский районы. Ночью электроснабжение было частично восстановлено.

Общество • 6 мая, 05:39 • 24228 просмотра

В нескольких частях Сумской области частично исчез свет

В нескольких городах Сумской области, в том числе и в самих Сумах, частично отсутствует электроснабжение.

Общество • 5 мая, 21:39 • 104764 просмотра

Сумщина: россияне обстреляли 3 громады, зафиксировано 15 взрывов

россияне обстреляли 3 громады в Сумской области - Хотинскую, Белопольскую и Середино-Будскую, зафиксировано 15 взрывов от артиллерийских и минометных обстрелов.

Война • 10 апреля, 05:51 • 30650 просмотра

Черниговскую и Сумскую области враг обстрелял 45 раз, в том числе Новгород-Северскую громаду с самолета - ОК "Север"

Российские оккупанты 45 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив 2 мирных жителей.

Война • 8 апреля, 06:25 • 31195 просмотра

Бойцы бригады "Холодный Яр" на востоке уничтожили 2 вражеских БпЛА "Орлан-10" из ЗРК "Стрела-10" - Павлюк

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили по меньшей мере 2 вражеских беспилотника "Орлан-10" с помощью зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" на востоке.

Война • 5 апреля, 16:28 • 31370 просмотра

Пограничье Черниговской и Сумской областей россияне за сутки обстреляли 24 раза: зафиксировано 97 взрывов

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, беспилотники и вертолеты, вызывая взрывы, но данные о разрушениях и жертвах уточняются.

Война • 5 апреля, 06:50 • 26862 просмотра

В Ахтырском районе на Сумщине произошла аварийная утечка нефти

Аварийная утечка нефтяной смеси произошла из нефтепровода вблизи села Победа Ахтырского района Сумской области, в результате чего был загрязнен земельный участок площадью 98 кв. м.

Криминал и ЧП • 1 апреля, 12:59 • 24915 просмотра
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В Сумской ОВА рассказали о ходе эвакуации из пограничья

С августа 2023 года из населенных пунктов 5-километровой зоны от государственной границы Украины с россией в Сумской области было эвакуировано около 6 000 человек, в том числе 924 ребенка.

Общество • 1 апреля, 09:19 • 107787 просмотра

россияне сбросили две авиабомбы на школу в Сумской области

российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на школу в Великописаревской громаде Сумской области, повредив здание школы.

Война • 25 марта, 17:45 • 33356 просмотра

Укрпочта презентовала почтовый набор "Города Героев. Ахтырка"

Укрпочта представила новый почтовый набор "Города героев. Ахтырка" с изображением разрушенного здания Ахтырского городского совета после российских атак, отмечая стойкость города во время войны.

Общество • 22 марта, 08:57 • 24044 просмотра

россияне значительно усилили атаки на Сумщину: за сутки нанесли 6 ракетных и 11 авиационных ударов, в области проходит эвакуация

россияне значительно усилили атаки на Сумскую область, нанеся 83 удара, в том числе 6 ракетных и 11 авиаударов за сутки, в области продолжается эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.

Война • 18 марта, 14:06 • 30753 просмотра

На территории 4 районов Сумщины выявлено более 20 "крайне опасных" военных предметов

Более 20 чрезвычайно опасных военных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, взрывчатка, ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, обнаружили и обезвредили пиротехники на прошлой неделе в 4-х районах Сумской области.

Война • 18 марта, 09:59 • 29550 просмотра

российские обстрелы в Сумской области: 1 человек погиб, 1 - ранен

17 марта 2024 года рф осуществила 60 обстрелов и вызвала 341 взрыв в приграничных районах и населенных пунктах Сумской области, в результате чего одно гражданское лицо погибло и еще одно получило ранения в селе Большая Писаревка в результате авиаудара.

Война • 17 марта, 20:56 • 38672 просмотра

На Сумщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В Ахтырке Сумской области во время воздушной тревоги произошли взрывы, повлекшие отключение электроэнергии в городе.

Война • 17 марта, 06:30 • 39432 просмотра

Сумская область: россияне обстреляли Великопысаровскую громаду, есть погибший и раненые

13 марта 2024 года российские войска совершили минометный обстрел Великописаревской общины в Сумской области, Украина, в результате которого погиб один гражданский человек и двое получили ранения.

Война • 13 марта, 20:30 • 52078 просмотра

Почти 200 взрывов из различных видов вооружения со стороны оккупантов насчитали в приграничье Черниговщины и Сумщины

Российские войска 36 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 198 взрывов из различных видов оружия.

Война • 11 марта, 08:49 • 26992 просмотра

В Сумской области из-за ночной атаки рф произошел пожар в жилом секторе - ГСЧС

Спасатели ликвидировали пожар в жилом массиве Ахтырского района Сумской области, возникший в результате ночного вражеского обстрела.

Война • 2 марта, 09:52 • 25668 просмотра

россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив инфраструктуру и убив одного человека.

Война • 2 марта, 08:03 • 33702 просмотра