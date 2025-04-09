Ночью 26 марта российские беспилотники атаковали Ахтырку, повредив жилые дома, магазины и инфраструктуру. Погибших и травмированных предварительно нет.
российские войска обстреляли два района Харьковской области. Ночью нанесли удар дроном «Ланцет» по автодороге Харьков-Богодухов-Ахтырка, загорелась машина. Один человек погиб из-за подрыва на взрывоопасном предмете.
Начальник Сумской ОГА сообщил об эвакуации 3800 человек, включая 175 детей, из опасных территорий области с 6 августа. Всего с начала эвакуации вывезено 19800 человек, в том числе 2500 детей.
россия нанесла рекордное количество ударов КАБами по Сумской области, сбросив 56 бомб. В Могрице погибли два человека - 22-летний брат и его 6-летняя сестра, которые отказались от эвакуации.
На Сумщине в результате вражеских обстрелов повреждена критическая инфраструктура, здание почты и транспорт. За сутки зафиксирован 41 обстрел со 140 взрывами на приграничных территориях Черниговской и Сумской областей.
59-летний водитель "Chevrolet Captiva" в состоянии алкогольного опьянения сбил 6-летнего мальчика в Ахтырке, что привело к смерти ребенка. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.
Служба безопасности Украины задержала супругов, которые работали на фсб и готовили координаты для нового ракетного удара россии по силам обороны в Харьковской и Сумской областях: женщина собирала разведданные от коллег, а ее муж определял места дислокации украинских защитников в приграничных районах.
Народного депутата Николая Задорожного из фракции "Слуга народа" подозревают в том, что он требовал 10% "отката" от главы сельсовета в Сумской области за непрепятствование проведению тендера.
47-летнему ранее судимому мужчине грозит пожизненное заключение за жестокое избиение 86-летнего пенсионера во время ограбления в Ахтырке Сумской области в прошлом году.
В селе Артемо-Растовка Ахтырского района Сумской области в местном пруду погиб 13-летний подросток, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
За минувшие сутки российские оккупанты 58 раз обстреляли и вызвали 335 взрывов в Черниговской и Сумской областях, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
За минувшие сутки российские войска 19 раз обстреляли приграничные районы Сумской, Черниговской и Харьковской областей, вызвав 77 взрывов и повредив гражданскую инфраструктуру.
Российские авиаудары повредили энергосистему в Сумской области, оставив без света Сумской, Роменский и Ахтырский районы. Ночью электроснабжение было частично восстановлено.
В нескольких городах Сумской области, в том числе и в самих Сумах, частично отсутствует электроснабжение.
россияне обстреляли 3 громады в Сумской области - Хотинскую, Белопольскую и Середино-Будскую, зафиксировано 15 взрывов от артиллерийских и минометных обстрелов.
Российские оккупанты 45 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, повредив гражданскую инфраструктуру и ранив 2 мирных жителей.
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили по меньшей мере 2 вражеских беспилотника "Орлан-10" с помощью зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" на востоке.
Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничные районы Черниговской и Сумской областей из различных видов оружия, включая минометы, артиллерию, беспилотники и вертолеты, вызывая взрывы, но данные о разрушениях и жертвах уточняются.
Аварийная утечка нефтяной смеси произошла из нефтепровода вблизи села Победа Ахтырского района Сумской области, в результате чего был загрязнен земельный участок площадью 98 кв. м.
С августа 2023 года из населенных пунктов 5-километровой зоны от государственной границы Украины с россией в Сумской области было эвакуировано около 6 000 человек, в том числе 924 ребенка.
российские войска сбросили две управляемые авиабомбы на школу в Великописаревской громаде Сумской области, повредив здание школы.
Укрпочта представила новый почтовый набор "Города героев. Ахтырка" с изображением разрушенного здания Ахтырского городского совета после российских атак, отмечая стойкость города во время войны.
россияне значительно усилили атаки на Сумскую область, нанеся 83 удара, в том числе 6 ракетных и 11 авиаударов за сутки, в области продолжается эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.
Более 20 чрезвычайно опасных военных предметов, среди которых артиллерийские снаряды, минометные мины, взрывчатка, ручные гранаты и выстрелы к гранатометам, обнаружили и обезвредили пиротехники на прошлой неделе в 4-х районах Сумской области.
17 марта 2024 года рф осуществила 60 обстрелов и вызвала 341 взрыв в приграничных районах и населенных пунктах Сумской области, в результате чего одно гражданское лицо погибло и еще одно получило ранения в селе Большая Писаревка в результате авиаудара.
В Ахтырке Сумской области во время воздушной тревоги произошли взрывы, повлекшие отключение электроэнергии в городе.
13 марта 2024 года российские войска совершили минометный обстрел Великописаревской общины в Сумской области, Украина, в результате которого погиб один гражданский человек и двое получили ранения.
Российские войска 36 раз обстреляли приграничные районы Черниговской и Сумской областей, в результате чего произошло 198 взрывов из различных видов оружия.
Спасатели ликвидировали пожар в жилом массиве Ахтырского района Сумской области, возникший в результате ночного вражеского обстрела.
Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив инфраструктуру и убив одного человека.