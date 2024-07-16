Готовили ракетные удары по Харькову и Сумской области: задержаны супруги предатели

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Служба безопасности Украины задержала супругов, которые работали на фсб и готовили координаты для нового ракетного удара россии по силам обороны в Харьковской и Сумской областях: женщина собирала разведданные от коллег, а ее муж определял места дислокации украинских защитников в приграничных районах.

Служба безопасности задержала супружескую пару, которая работала на фсб и готовила координаты для нового ракетного удара рф по подразделениям Сил обороны в Харьковской и Сумской областях. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Среди основных целей врага были штабы и укрепрайоны подразделений ВСУ и Госпогранслужбы. Также агрессора интересовали геолокации логистических баз и складов с вооружением и боеприпасами украинских войск,

- говорится в сообщении.

Детали

Правоохранители отмечают, чтобы получить разведданные, фсб привлекла свою агентку с Сумщины, которая работала в Харькове медсестрой в местном лечебном учреждении. Женщина расспрашивала своих коллег по работе о местах базирования Сил обороны на Харьковщине.

К преступной деятельности женщина привлекла своего мужа. Им оказался бывший работник расформированной милиции, который проживал в Ахтырке на Сумщине.

По данным контрразведки СБУ, по просьбе своей жены фигурант обходил приграничную местность, чтобы выявить локации украинских защитников. Кроме того, он "втемную" выспрашивал нужные агрессору сведения у своих знакомых. Полученную информацию он мессенджером переправлял жене, а она потом "отчитывалась" своему московскому куратору. Его личность уже установлена Службой безопасности.

По данным следствия, женщина попала в поле зрения фсб из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно распространяла в Телеграмм-каналах. Ее муж также поддерживал страну-агрессора и надеялся на захват региона оккупационными группировками рф,

- отмечают правоохранители.

Во время обыска по месту жительства задержанных изъяты мобильные телефоны и сим-карты различных операторов с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Преступные действия ее мужа квалифицированы по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит от 8 лет до пожизненного срока заключения.

Корректировал ракетные удары по Одессе: задержан агент фсб15 июля 2024, 07:14 • 20975 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
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