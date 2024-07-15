Служба безопасности задержала еще одного агента фсб в Одессе. Злоумышленник собирал координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по городу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Среди приоритетных целей врага были боевые позиции систем ПВО, которые обороняют воздушное пространство областного центра, - говорится в сообщении.

Детали

Чтобы выявить геолокации украинских войск, фигурант на собственном авто объезжал город и его окрестности, где скрыто фотографировал нужные ему объекты. Полученные сведения он передавал своему куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере.

В случае захвата Одессы вражеский приспешник надеялся при протекции российской спецслужбы возглавить "строительное управление" местной оккупационной администрации РФ. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили и задокументировали агента, а затем задержали его с поличным. Злоумышленник находился вблизи военного объекта, где пытался снять его периметр.

По данным следствия, фигурантом является 55-летний житель прибрежного поселка в Одесском районе, который периодически публиковал свои прокремлевские комментарии на российских ТГ-каналах, из-за чего мужчина попал "во внимание" ФСБ, которая в июне этого года дистанционно завербовала его.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены два мобильных телефона, которые он использовал для коммуникации с фсб. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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