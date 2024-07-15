СБУ задержала в Одессе агента фсб, который собирал координаты для ракетных и беспилотных ударов по городу, в том числе по позициям противовоздушной обороны, тайно фотографируя цели и передавая информацию своему российскому куратору.
Служба безопасности задержала еще одного агента фсб в Одессе. Злоумышленник собирал координаты для новой серии ракетно-дронных ударов по городу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Среди приоритетных целей врага были боевые позиции систем ПВО, которые обороняют воздушное пространство областного центра,
Детали
Чтобы выявить геолокации украинских войск, фигурант на собственном авто объезжал город и его окрестности, где скрыто фотографировал нужные ему объекты. Полученные сведения он передавал своему куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере.
В случае захвата Одессы вражеский приспешник надеялся при протекции российской спецслужбы возглавить "строительное управление" местной оккупационной администрации РФ. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили и задокументировали агента, а затем задержали его с поличным. Злоумышленник находился вблизи военного объекта, где пытался снять его периметр.
По данным следствия, фигурантом является 55-летний житель прибрежного поселка в Одесском районе, который периодически публиковал свои прокремлевские комментарии на российских ТГ-каналах, из-за чего мужчина попал "во внимание" ФСБ, которая в июне этого года дистанционно завербовала его.
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружены два мобильных телефона, которые он использовал для коммуникации с фсб. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Поджигали релейные шкафы на объектах Укрзализныци: задержаны диверсанты фсб12 июля 2024, 08:10 • 16926 просмотров