Поджигали релейные шкафы на объектах Укрзализныци: задержаны диверсанты фсб

Служба безопасности задержала трех диверсантов фсб в результате спецопераций в Харьковской и Ровенской областях. Злоумышленники поджигали релейные шкафы на железнодорожных путях обоих регионов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Таким образом рф надеялась заблокировать движение эшелонов с тяжелым вооружением и боеприпасами ВСУ в направлении фронта. Для совершения преступлений фигуранты использовали легковоспламеняющиеся смеси, которые заблаговременно готовили по инструкциям российской спецслужбы, - говорится в сообщении.

Детали

Так, в Харькове с поличным задержан вражеский диверсант, который пытался уничтожить релейный шкаф железнодорожного светофора на одном из ключевых перегонов региона.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленником оказался рецидивист из Одессы, который ранее отбывал наказание за грабеж и покушение на умышленное убийство. После дистанционной вербовки российской спецслужбой фигурант прибыл в Харьковскую область для совершения диверсии.

Еще двое задержанных оказались безработными жителями Ровно, которых фсб дистанционно привлекла к подрывной деятельности. Злоумышленники работали в "тандеме". Один из них поджег релейный шкаф, который контролировал работу семафоров на одной из главных железнодорожных линий западного региона Украины. Другой фигурант - снимал диверсию на камеру собственного телефона, чтобы потом отправить это для "отчета" фсб.

Как установило расследование, оба злоумышленника попали в поле зрения спецслужбы рф как активные пользователи российских Телеграмм-каналов по поиску быстрого заработка. Дальнейшая коммуникация диверсантов с их кураторами из фсб происходила через анонимные чаты в мессенджерах. В случае выполнения вражеских задач оккупанты обещали перечислить на банковские карты своих соратников денежное вознаграждение.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Задержан житель Ровно, который за 2 тысячи гривен сжег авто по заказу спецслужб рф