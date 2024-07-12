Правоохранители задержали 24-летнего ривненчанина, который пытаясь "подзаработать", по заказу российских спецслужб сжег обычную гражданскую легковушку, перекрасив номерные знаки в черный цвет - чтобы ее выдать за авто военных. За свою "работу" он получил от россиян всего две тысячи гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Нацполицию.

Детали

По данным правоохранителей, 7 июня к 24-летнему ривненчанину обратился 20-летний знакомый, который от одного из российских телеграмм-каналов получил предложение "подзаработать": за определенную сумму надо было сжечь авто военных.

В Нацполиции указали, что таким образом российская пропаганда пытается придать вид в информационном поле, будто украинцы не поддерживают собственную армию.

За "работу" им пообещали две тысячи долларов. Злоумышленники прибегли к хитрости, и уже на следующий день нашли "жертву" - обычную гражданскую легковушку "Audi". А чтобы выдать ее за авто военных, перекрасили номерные знаки в черный цвет.

Поэтому около 20 часов 8 июня на территории гаражного кооператива в областном центре, где было припарковано авто, облили его легковоспламеняющимся веществом и подожгли. Впрочем, за выполненную работу от обещанного врагом получили лишь две тысячи гривен - говорится в сообщении Нацполиции.

Полицейские установили 24-летнего злоумышленника и задержали его в порядке статьи 208 УПК Украины, ему уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 УК Украины.

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