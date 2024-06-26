Служба безопасности Украины сообщила о задержании в Одессе 2 мужчин, которые должны были поджигать авто украинских военных по заказу фсб, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Одессе. В результате комплексных мероприятий в областном центре задержаны двое мужчин, работавших на фсб. По заказу российской спецслужбы фигуранты готовили поджоги авто украинских военных на территории города", - сообщили в СБУ в Telegram.

Как отмечается, для совершения преступления злоумышленники использовали легковоспламеняющийся разжигатель, который должен был ускорить возгорание транспортного средства.

Чтобы выявить потенциальные цели, фигуранты объезжали городские улицы, где фиксировали номерные знаки и места парковки авто, за рулем которых находились военнослужащие, рассказали в спецслужбе.

"Полученную информацию они дистанционно передавали своему российскому куратору. После "отмашки" от фсб исполнители поджигали выбранное куратором авто, а затем скрывались по разным адресам. Так они сожгли служебное авто воина из боевой бригады ВСУ, которая дислоцируется на территории региона", - указали в СБУ.

Сообщается, что несмотря на попытку фигурантов "залечь на дно", правоохранители сорвали враждебные планы – установили места пребывания обоих злоумышленников и задержали их в собственных помещениях.

"По данным следствия, одним из задержанных является ранее судимый наркодилер из Одессы. Для совершения преступлений рецидивист привлек наркозависимого местного жителя, который согласился быть сообщником в обмен на дозу наркотиков", - сообщили в СБУ.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц, причинивший значительный имущественный ущерб). злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Терроризировал жителей Одессы под видом правоохранителя: СБУ задержала рецидивиста