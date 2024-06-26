В Одесі двоє чоловіків мали підпалювати авто українських військових на замовлення фсб, їх затримали - СБУ
Київ • УНН
У результаті спільної операції СБУ та Нацполіції в Одесі затримано двох чоловіків, які за завданням фсб мали підпалювати автомобілі українських військових, повідомили у СБУ.
Служба безпеки України повідомила про затримання в Одесі 2 чоловіків, які мали підпалювати авто українських військових на замовлення фсб, пише УНН.
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"Служба безпеки та Національна поліція запобігли серії терактів в Одесі. У результаті комплексних заходів в обласному центрі затримано двох чоловіків, які працювали на фсб. На замовлення російської спецслужби фігуранти готували підпали авто українських військових на території міста", - повідомили у СБУ у Telegram.
Як зазначається, для вчинення злочину зловмисники використовували легкозаймистий розпалювач, який мав пришвидшити загоряння транспортного засобу.
Щоб виявити потенційні цілі, фігуранти об’їжджали міські вулиці, де фіксували номерні знаки та місця паркування авто, за кермом яких перебували військовослужбовці, розповіли у спецслужбі.
"Отриману інформацію вони дистанційно передавали своєму російському куратору. Після "відмашки" від фсб виконавці підпалювали обране куратором авто, а потім переховувалися за різними адресами. Так вони спалили службове авто воїна із бойової бригади ЗСУ, що дислокується на території регіону", - вказали у СБУ.
Повідомляється, що попри спробу фігурантів "залягти на дно", правоохоронці зірвали ворожі плани – встановили місця перебування обох зловмисників і затримали їх у власних помешканнях.
"За даними слідства, одним із затриманих є раніше судимий наркодилер з Одеси. Для вчинення злочинів рецидивіст залучив наркозалежного місцевого жителя, який погодився бути спільником в обмін на дозу наркотиків", - повідомили у СБУ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, що заподіяв значної майнової шкоди). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.
Тероризував жителів Одеси під виглядом правоохоронця: СБУ затримала рецидивіста28.02.24, 12:45 • 22151 перегляд