Терроризировал жителей Одессы под видом правоохранителя: СБУ задержала рецидивиста
Киев • УНН
Служба безопасности Украины задержала в Одессе рецидивиста, который совершал разбойные нападения на жителей города под видом сотрудника СБУ.
Служба безопасности разоблачила в Одессе уголовника, который совершал разбойные нападения на жителей города под видом милиционера. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Фигурант использовал поддельное служебное удостоверение Службы безопасности. Правоохранители задержали злоумышленника "на горячем", когда он посреди улицы напал на местного волонтера и угрожал ему оружием,
Детали
Во время "налета" фигурант пытался отобрать у потерпевшего 50 тыс. американских долларов, которые мужчина собрал для украинских защитников.
По данным следствия, злоумышленник почти месяц тщательно готовился к преступлению. Он изучал распорядок дня и маршруты передвижения своей жертвы. В день ограбления "налетчик" подъехал к дому потерпевшего и дождался, когда тот выйдет из дома. Затем грабитель надел балаклаву, достал оружие и приставил его к голове мужчины, требуя отдать сумку с благотворительными средствами.
Правоохранители разоблачили преступные намерения злоумышленника еще на этапе подготовки нападения на волонтера. Это позволило поэтапно задокументировать незаконную деятельность фигуранта и задержать его.
Как установило расследование, задержанным является рецидивист, который ранее уже отбывал наказание за тяжкие преступления, в частности разбой. Отмечается, что "наводку" на потенциальных жертв он получал через собственные связи в криминальных кругах или получал информацию из соцсетей.
В ходе следственных действий у задержанного обнаружен пистолет неизвестного происхождения и деньги украинских воинов, которые он пытался украсть у потерпевшего.
Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой, совершенный в условиях военного положения) Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним
Служба безопасности Украины разоблачила заключенного Житомирской исправительной колонии, который требовал деньги у родственников пленных или пропавших без вести на фронте украинских военнослужащих, обещая посодействовать в их розыске и возвращении домой.
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