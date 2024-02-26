Видурював гроші у родичів українських військових: викрито в’язня Житомирської виправної установи
Київ • УНН
Служба безпеки України викрила ув'язненого Житомирської виправної колонії, який вимагав гроші у родичів полонених або зниклих безвісти на фронті українських військовослужбовців, обіцяючи посприяти у їх розшуку та поверненні додому.
Служба безпеки викрила в’язня Житомирської виправної установи, який видурював гроші у родичів українських військових, які перебувають у полоні або зникли безвісти на фронті. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Деталі
За даними слідства, незаконну діяльність організував в’язень однієї із виправних установ Житомира.
Зловмисник в інтернеті знаходив людей, які розшукували своїх близьких – бійців ЗСУ, що потрапили в полон або зникли під час боїв на передовій. Потім фігурант телефонував родинам українських захисників та за гроші обіцяв знайти й повернути їх додому.
Під час таких розмов в’язень представлявся учасником "пошукової групи" і вихвалявся "потрібними" зв’язками. Вартість "послуг" шахрая становила від 5 до 55 тис. грн. Сума залежала від платоспроможності потерпілого.
Встановлено, що гроші перераховували на банківські картки його співкамерників і спільників "на волі". Серед них були його матір та цивільна дружина. Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисником понад 50 тис. грн з близьких українського воїна, який вважається зниклим безвісти,
Під час обшуків у камері в’язня-шахрая та за місцем проживання його спільників виявлено декілька мобільних телефонів, банківські картки та інші речові докази злочинної діяльності.
Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Триває розслідування для притягнення до відповідальності інших співучасників злочину.
Нагадаємо
У Сумській області затримали шахрая, який вимагав хабар у розмірі 100 000 гривень від дружини військовополоненого, обіцяючи вплинути на першочергове включення її чоловіка до списку на обмін полоненими.