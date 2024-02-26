Выдуривал деньги у родственников украинских военных: разоблачен заключенный Житомирского исправительного учреждения

Служба безопасности разоблачила заключенного Житомирского исправительного учреждения, который выманивал деньги у родственников украинских военных, находящихся в плену или пропавших без вести на фронте. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, незаконную деятельность организовал заключенный одного из исправительных учреждений Житомира.

Злоумышленник в интернете находил людей, которые разыскивали своих близких - бойцов ВСУ, попавших в плен или пропавших во время боев на передовой. Затем фигурант звонил семьям украинских защитников и за деньги обещал найти и вернуть их домой.

Во время таких разговоров заключенный представлялся участником "поисковой группы" и хвастался "нужными" связями. Стоимость "услуг" мошенника составляла от 5 до 55 тыс. грн. Сумма зависела от платежеспособности потерпевшего.

Установлено, что деньги перечисляли на банковские карточки его сокамерников и сообщников "на свободе". Среди них были его мать и гражданская жена. Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства злоумышленником более 50 тыс. грн с близких украинского воина, который считается пропавшим без вести, - говорится в сообщении.

Во время обысков в камере заключенного-мошенника и по месту жительства его сообщников обнаружено несколько мобильных телефонов, банковские карты и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Продолжается расследование для привлечения к ответственности других соучастников преступления.

Напомним

В Сумской области задержали мошенника, который требовал взятку в размере 100 000 гривен от жены военнопленного, обещая повлиять на первоочередное включение ее мужа в список на обмен пленными.