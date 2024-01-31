На Сумщині затримали шахрая, який вимагав хабар у дружини військовополоненого
Київ • УНН
У Сумській області затримали шахрая, який вимагав хабар у розмірі 100 000 гривень від дружини військовополоненого, обіцяючи вплинути на першочергове включення її чоловіка до списку на обмін полоненими.
На Сумщині затримано шахрая, який вимагав хабар від дружини військовополоненого. Зловмисник обіцяв вплинути на рішення щодо першочергового включення чоловіка жінки до списків обміну за 100 тисяч гривень. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
На Сумщині правоохоронці затримали за вимагання грошей у дружини військовополоненого 37-річного місцевого мешканця, який під виглядом "полковника" за гроші обіцяв жінці військовополоненого визволити її чоловіка з полону.
Фігурант, використовуючи свій статус нібито військовослужбовця та приватні зв'язки зі службовими особами, котрі займаються пошуком та обміном військовополонених, переконав жінку перераховувати кошти, які загалом становили 70 000 гривень.
Насамкінець, зловмисник висунув нові вимоги та вимагав додаткових 30 000 гривень, обіцяючи, що частина з цієї суми буде використана на "вирішення питання".
Зловмисника було затримано під час передачі грошей. Виявилося, що це був сержанта однієї з військових частин, який не повернувся на місце служби після лікування.
Додамо
Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Справа перебуває на стадії слідства.
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