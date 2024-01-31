На Сумщине задержали мошенник, который требовал взятку у жены военнопленного
Киев • УНН
В Сумской области задержали мошенника, который требовал взятку в размере 100 000 гривен от жены военнопленного, обещая повлиять на первоочередное включение ее мужа в список на обмен пленными.
На Сумщине задержан мошенник, который требовал взятку от жены военнопленного. Злоумышленник обещал повлиять на решение о первоочередном включении мужа женщины в списки обмена за 100 тысяч гривен. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
На Сумщине правоохранители задержали за вымогательство денег у жены военнопленного 37-летнего местного жителя, который под видом "полковника" за деньги обещал женщине военнопленного освободить ее мужа из плена.
Фигурант, используя свой статус якобы военнослужащего и частные связи со служебными лицами, которые занимаются поиском и обменом военнопленных, убедил женщину перечислять средства, которые в целом составляли 70 000 гривен.
Наконец, злоумышленник выдвинул новые требования и требовал дополнительных 30 000 гривен, обещая, что часть из этой суммы будет использована на "решение вопроса".
Злоумышленник был задержан во время передачи денег. Оказалось, что это был сержант одной из воинских частей, который не вернулся на место службы после лечения.
Добавим
Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Дело находится на стадии следствия.
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На Сумщине задержали мошенник, который требовал взятку у жены военнопленного
В Сумской области задержали мошенника, который требовал взятку в размере 100 000 гривен от жены военнопленного, обещая повлиять на первоочередное включение ее мужа в список на обмен пленными.
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