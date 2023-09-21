"Выбивал" деньги из семей погибших воинов ВСУ: в Черкассах задержали рэкетира
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Черкассах правоохранители задержали мужчину, который требовал деньги у семей погибших украинских воинов. Задержанный угрожал потерпевшим насилием, если они не согласятся заплатить, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Известно, что злоумышленник использовал собственные связи, чтобы получить информацию о родственниках погибших воинов. После того, как он узнавал о получении ими государственной помощи, он звонил семьям с анонимных номеров и требовал часть денег.
В случае отказа рэкетир угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в том числе над их детьми.
Правоохранители задокументировали, что фигурант таким образом требовал почти 800 тыс. грн от матери и сестры военного ВСУ, погибшего весной 2022 года под Северодонецком.
Кроме того, в ходе оперативных мероприятий рэкетир был задержан "на горячем" во время передачи ему части "дани" в размере 200 тыс. грн.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника были найдены мобильные телефоны, которые он использовал для вымогательства денег. Также у него изъяли две боевые гранаты.
Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Также продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и точного количества потерпевших. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.
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