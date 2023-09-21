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"Вибивав" гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ: у Черкасах затримали рекетира

"Вибивав" гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ: у Черкасах затримали рекетира

Київ • УНН

 • 211454 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав гроші у родин загиблих українських воїнів. Затриманий погрожував потерпілим насильством, якщо вони не погодяться заплатити, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі 

Відомо, що зловмисник використовував власні зв'язки, щоб отримати інформацію про родичів загиблих воїнів. Після того, як він дізнавався про отримання ними державної допомоги, він телефонував родинам з анонімних номерів і вимагав частину грошей. 

У разі відмови рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми. 

Правоохоронці задокументували, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком. 

Крім того, у ході оперативних заходів рекетир був затриманий "на гарячому" під час передачі йому частини "данини" у розмірі 200 тис. грн. 

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника було знайдено мобільні телефони, які він використовував для вимагання грошей. Також у нього вилучили дві бойові гранати. 

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. 

Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. 

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