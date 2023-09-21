"Вибивав" гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ: у Черкасах затримали рекетира
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Черкасах правоохоронці затримали чоловіка, який вимагав гроші у родин загиблих українських воїнів. Затриманий погрожував потерпілим насильством, якщо вони не погодяться заплатити, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.
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Відомо, що зловмисник використовував власні зв'язки, щоб отримати інформацію про родичів загиблих воїнів. Після того, як він дізнавався про отримання ними державної допомоги, він телефонував родинам з анонімних номерів і вимагав частину грошей.
У разі відмови рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми.
Правоохоронці задокументували, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. грн від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.
Крім того, у ході оперативних заходів рекетир був затриманий "на гарячому" під час передачі йому частини "данини" у розмірі 200 тис. грн.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника було знайдено мобільні телефони, які він використовував для вимагання грошей. Також у нього вилучили дві бойові гранати.
Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.
Також триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.
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