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Займалися рекетом, мобілізувавшись до ЗСУ: на Львівщині знешкодили банду “перевертнів”

Київ • УНН

 • 998884 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. На Львівщині правоохоронці викрили банду рекетирів, які мобілізувалися до ЗСУ, але залишили підрозділ і займалися вимаганням грошей з громадян, повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Деталі

Зловмисники, як повідомляється, були колишніми кримінальниками. Приховавши своє “минуле”, вони приєдналися до Збройних сил України. Після цього чоловіки були зараховані до складу однієї з військових частин Львівщини, але невдовзі самовільно покинули підрозділ і розпочали займатися рекетом, повідомили у СБУ.

Зазначається, що злочинці, прикриваючись статусом військовослужбовців, створювали штучні конфліктні ситуації, а потім вимагали гроші у жертв.

Одним з потерпілих став демобілізований боєць ЗСУ, з якого рекетири вимагали 4 тис. доларів, а у разі відмови сплатити всю суму, зловмисники погрожували чоловіку насильством та фізичною розправою.

Проте правоохоронцям вдалось затримати вимагателів “на гарячому”, під час передачі частини грошей від потерпілого.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання в умовах воєнного стану). Їм загрожує до 12 років тюрми.

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