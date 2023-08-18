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Занимались рэкетом, мобилизовавшись в ВСУ: во Львовской области обезвредили банду "оборотней"

Занимались рэкетом, мобилизовавшись в ВСУ: во Львовской области обезвредили банду "оборотней"

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Во Львовской области правоохранители разоблачили банду рэкетиров, которые мобилизовались в ВСУ, но оставили подразделение и занимались вымогательством денег с граждан, сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Детали

Злоумышленники, как сообщается, были бывшими уголовниками. Скрыв свое “прошлое”, они присоединились к Вооруженным силам Украины. После этого мужчины были зачислены в состав одной из воинских частей Львовской области, но вскоре самовольно покинули подразделение и начали заниматься рэкетом, сообщили в СБУ.

Отмечается, что преступники, прикрываясь статусом военнослужащих, создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем требовали деньги у жертв.

Одним из пострадавших стал демобилизованный боец ВСУ, с которого рэкетиры требовали 4 тыс. долларов, а в случае отказа оплатить всю сумму, злоумышленники угрожали мужчине насилием и физической расправой.

Однако правоохранителям удалось задержать вымогателей “с поличным”, во время передачи части денег от потерпевшего.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

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