Шести российским генералам и полковникам объявили подозрение в военном преступлении после обстрела Ахтырки

Украинские следователи сообщили о подозрении шести высокопоставленным офицерам армии РФ в массированном обстреле Ахтырки Сумской области, произошедшем в первые дни полномасштабного вторжения. Их действия квалифицированы как военное преступление, повлекшее гибель мирных жителей, среди которых был ребенок. Об этом сообщил Офис Генпрокурора Украины, пишет УНН.

Подробности

Ахтырка в феврале 2022 года стала ключевым рубежом на пути российских войск, пытавшихся прорваться в направлении Полтавы и Киева. Город ежедневно страдал от мощных атак. Самый разрушительный удар нанесен 25 февраля, когда с позиций вблизи села Печины оккупанты накрыли город кассетными снарядами.

25 февраля 2022 года российские военные, находясь на позициях вблизи с. Печины Тростянецкой общины, совершили неизбирательный массированный обстрел гражданских объектов Ахтырки из РСЗО "Ураган" и "Град" кассетными боеприпасами – об этом сообщили в прокуратуре.

Тогда погибли девять мирных жителей, среди них малолетний ребенок, еще девять получили ранения. Было повреждено более десяти жилых многоэтажек, два детских сада и другие гражданские объекты.

Зверства в Буче: Кравченко заявил о намерении идентифицировать как можно больше солдат рф, ответственных за убийства

Согласно материалам следствия, приказ на обстрел Ахтырки отдал генерал-лейтенант Сергей Кисель, командующий 1-й танковой армией Западного военного округа РФ. Его указания выполняли подчиненные офицеры 4-й Кантемировской танковой дивизии имени Андропова:

генерал-майор Евгений Журавлев, командир дивизии;

полковник Дмитрий Киршин, начальник штаба;

полковник Владимир Кривощапов, руководитель артиллерии;

полковник Александр Александров, командир 275-го самоходного артиллерийского полка;

подполковник Магомедрасул Курбанов, начальник штаба и заместитель командира этого же полка.

24 сентября 2025 года при процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры им объявлено подозрение в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством гражданского населения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Военные преступления россиян в Буче: разоблачены личности 13 командиров РФ, ответственных за зверства