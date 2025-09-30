Шістьом російським генералам і полковникам оголосили підозру у воєнному злочині після обстрілу Охтирки
Київ • УНН
Шістьом російським генералам і полковникам оголосили підозру у воєнному злочині. Внаслідок атаки на Охтирку у 2022 році загинуло дев'ятеро мирних жителів, серед яких дитина, та пошкоджено цивільні об'єкти.
Українські слідчі повідомили про підозру шістьом високопоставленим офіцерам армії рф у масованому обстрілі Охтирки на Сумщині, що стався у перші дні повномасштабного вторгнення. Їхні дії кваліфіковано як воєнний злочин, що призвів до загибелі мирних жителів, серед яких була дитина. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України, пише УНН.
Деталі
Охтирка у лютому 2022 року стала ключовим рубежем на шляху російських військ, які намагалися прорватися у напрямку Полтави та Києва. Місто щодня потерпало від потужних атак. Найбільш руйнівний удар завдано 25 лютого, коли з позицій поблизу села Печини окупанти накрили місто касетними снарядами.
25 лютого 2022 року російські військові, перебуваючи на позиціях поблизу с. Печини Тростянецької громади, здійснили невибірковий масований обстріл цивільних об’єктів Охтирки із РСЗВ "Ураган" та "Град" касетними боєприпасами
Тоді загинуло дев’ятеро мирних мешканців, серед них малолітня дитина, ще дев’ятеро отримали поранення. Було пошкоджено понад десять житлових багатоповерхівок, два дитячі садки та інші цивільні об’єкти.
Звірства в Бучі: Кравченко заявив про намір ідентифікувати якомога більше солдатів рф, відповідальних за вбивства28.09.25, 18:27 • 4306 переглядiв
Згідно з матеріалами слідства, наказ на обстріл Охтирки віддав генерал-лейтенант Сергій Кисіль, командувач 1-ї танкової армії Західного військового округу рф. Його вказівки виконували підлеглі офіцери 4-ї Кантемирівської танкової дивізії імені Андропова:
- генерал-майор Євгеній Журавльов, командир дивізії;
- полковник Дмитро Кіршин, начальник штабу;
- полковник Володимир Крівощапов, керівник артилерії;
- полковник Олександр Алєксандров, командир 275-го самохідного артилерійського полку;
- підполковник Магомедрасул Курбанов, начальник штабу та заступник командира цього ж полку.
24 вересня 2025 року за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури їм оголошено підозру у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством цивільного населення (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).
Воєнні злочини росіян у Бучі: викрито особи 13 командирів рф, відповідальних за звірства28.09.25, 18:38 • 4582 перегляди