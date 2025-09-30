Шістьом російським генералам і полковникам оголосили підозру у воєнному злочині після обстрілу Охтирки

Українські слідчі повідомили про підозру шістьом високопоставленим офіцерам армії рф у масованому обстрілі Охтирки на Сумщині, що стався у перші дні повномасштабного вторгнення. Їхні дії кваліфіковано як воєнний злочин, що призвів до загибелі мирних жителів, серед яких була дитина. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України, пише УНН.

Охтирка у лютому 2022 року стала ключовим рубежем на шляху російських військ, які намагалися прорватися у напрямку Полтави та Києва. Місто щодня потерпало від потужних атак. Найбільш руйнівний удар завдано 25 лютого, коли з позицій поблизу села Печини окупанти накрили місто касетними снарядами.

25 лютого 2022 року російські військові, перебуваючи на позиціях поблизу с. Печини Тростянецької громади, здійснили невибірковий масований обстріл цивільних об’єктів Охтирки із РСЗВ "Ураган" та "Град" касетними боєприпасами