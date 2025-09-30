Шістьом російським генералам і полковникам оголосили підозру у воєнному злочині після обстрілу Охтирки

$41.320.16
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28 • 24845 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51 • 15577 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25 • 15777 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49 • 16818 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 18079 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВА
30 вересня, 04:06 • 21605 перегляди
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 60003 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126864 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 13:55 • 56374 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Популярнi новини
В окупованому Донецьку дітей змушують розвозити воду замість навчання - ЦНС
30 вересня, 01:57
Російські війська атакували 14 населених пунктів Запорізької області та завдали 553 удари - ОВА
30 вересня, 04:42
У рф ліквідували трьох росгвардійців, включаючи підполковника: ГУР показало відео
08:08
Чоловік отримав поранення в живіт від кулі ППО в центрі Конотопа
08:56
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC
09:31
Публікації
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
08:28
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 14:44
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 60015 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
29 вересня, 14:40
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 126890 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 12:39
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 64218 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 11:33
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів
09:59
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC
09:31
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско
29 вересня, 15:05
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми
29 вересня, 13:59
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Маil
29 вересня, 10:42
Шістьом російським генералам і полковникам оголосили підозру у воєнному злочині після обстрілу Охтирки

Київ • УНН

 • 438 перегляди

Шістьом російським генералам і полковникам оголосили підозру у воєнному злочині. Внаслідок атаки на Охтирку у 2022 році загинуло дев'ятеро мирних жителів, серед яких дитина, та пошкоджено цивільні об'єкти.

Шістьом російським генералам і полковникам оголосили підозру у воєнному злочині після обстрілу Охтирки

Українські слідчі повідомили про підозру шістьом високопоставленим офіцерам армії рф у масованому обстрілі Охтирки на Сумщині, що стався у перші дні повномасштабного вторгнення. Їхні дії кваліфіковано як воєнний злочин, що призвів до загибелі мирних жителів, серед яких була дитина. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України, пише УНН.

Деталі

Охтирка у лютому 2022 року стала ключовим рубежем на шляху російських військ, які намагалися прорватися у напрямку Полтави та Києва. Місто щодня потерпало від потужних атак. Найбільш руйнівний удар завдано 25 лютого, коли з позицій поблизу села Печини окупанти накрили місто касетними снарядами.

25 лютого 2022 року російські військові, перебуваючи на позиціях поблизу с. Печини Тростянецької громади, здійснили невибірковий масований обстріл цивільних об’єктів Охтирки із РСЗВ "Ураган" та "Град" касетними боєприпасами 

– про це повідомили в прокуратурі. 

Тоді загинуло дев’ятеро мирних мешканців, серед них малолітня дитина, ще дев’ятеро отримали поранення. Було пошкоджено понад десять житлових багатоповерхівок, два дитячі садки та інші цивільні об’єкти.

Звірства в Бучі: Кравченко заявив про намір ідентифікувати якомога більше солдатів рф, відповідальних за вбивства28.09.25, 18:27 • 4306 переглядiв

Згідно з матеріалами слідства, наказ на обстріл Охтирки віддав генерал-лейтенант Сергій Кисіль, командувач 1-ї танкової армії Західного військового округу рф. Його вказівки виконували підлеглі офіцери 4-ї Кантемирівської танкової дивізії імені Андропова:

  • генерал-майор Євгеній Журавльов, командир дивізії;
    • полковник Дмитро Кіршин, начальник штабу;
      • полковник Володимир Крівощапов, керівник артилерії;
        • полковник Олександр Алєксандров, командир 275-го самохідного артилерійського полку;
          • підполковник Магомедрасул Курбанов, начальник штабу та заступник командира цього ж полку.

            24 вересня 2025 року за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури їм оголошено підозру у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством цивільного населення (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України). 

            Воєнні злочини росіян у Бучі: викрито особи 13 командирів рф, відповідальних за звірства28.09.25, 18:38 • 4582 перегляди

            Степан Гафтко

            Війна в УкраїніКримінал та НП
            БМ-21 «Град»
            БМ-27 «Ураган»
            Сумська область
            Генеральний прокурор (Україна)
            Охтирка
            Україна
            Полтава
            Київ