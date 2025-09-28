Воєнні злочини росіян у Бучі: викрито особи 13 командирів рф, відповідальних за звірства
Київ • УНН
Оприлюднено імена 13 російських командирів, під чиїм керівництвом підрозділи армії рф вчинили масові злочини проти цивільних у Бучі. Восьмеро вже отримали підозри від українських прокурорів, п'ятеро ідентифіковані, але підозри поки не висунуті.
Оприлюднено імена 13 російських командирів, під чиїм керівництвом підрозділи армії рф вчинили масові злочини проти цивільних у Бучі. Восьмеро вже отримали підозри від українських прокурорів, повідомляє The Times, пише УНН.
Деталі
Сьогодні The Sunday Times розкривало імена 13 командирів, які керували російськими військами, обвинуваченими у бучанській різанині. Їхні особи, як вказано, встановили незалежні юристи та слідчі, використовуючи відкриті джерела. Усі 13 осіб були підтверджені Службою безпеки України.
Імена восьми командирів підтверджені Офісом Генерального прокурора України, їм уже повідомлено про підозру. Ще п’ятеро осіб ідентифіковано за підозрами, висунутими їхнім підлеглим, зіставленими з відкритих даних російської армії. Зазначено, що проти них самих підозри поки не висунуті.
Більше ніж 80 солдатів під їхнім командуванням уже офіційно вважаються підозрюваними у злочинах у Бучі. Ще більше - брали участь, але їхні особи досі не встановлені
Згідно з Женевськими конвенціями, якщо окремий солдат вчиняє злочин, його командир не звільняється від відповідальності. Але, щоб висунути звинувачення командиру, потрібно довести, що він знав або мав знати про дії підлеглих і не зробив нічого, щоб зупинити їх. Зв’язок між конкретним військовим підрозділом, його командуванням і злочинами встановлюватимуть українські прокурори.
