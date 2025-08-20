россияне атаковали Ахтырскую общину на Сумщине: есть пострадавшие – ОВА

В ночь на 20 августа Ахтырскую общину Сумской области обстреляли вражеские ударные беспилотники. На местах попаданий вспыхнули пожары, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор. На местах попаданий – пожары - сообщил Григоров.

По информации от ОВА, под ударом оказался частный сектор. Известно о пострадавших, которые сейчас обращаются за медицинской помощью. Предварительно, обошлось без погибших. К ликвидации последствий атаки привлечены все экстренные службы.

россияне ночью ударили дроном по Сумской громаде: пострадала женщина