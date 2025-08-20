россияне атаковали Ахтырскую общину на Сумщине: есть пострадавшие – ОВА
Киев • УНН
Ночью Ахтырскую общину на Сумщине обстреляли ударные беспилотники. На местах попаданий возникли пожары, пострадавшим оказывается медицинская помощь.
В ночь на 20 августа Ахтырскую общину Сумской области обстреляли вражеские ударные беспилотники. На местах попаданий вспыхнули пожары, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
Вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор. На местах попаданий – пожары
По информации от ОВА, под ударом оказался частный сектор. Известно о пострадавших, которые сейчас обращаются за медицинской помощью. Предварительно, обошлось без погибших. К ликвидации последствий атаки привлечены все экстренные службы.
