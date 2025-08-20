$41.260.08
19 августа, 12:26
Трамп: несколько стран Европы отправят войска в Украину, но США – нет
Эксклюзив
19 августа, 12:13
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Эксклюзив
19 августа, 11:23
Фармацевтический лоббизм под прикрытием: как новый законопроект о лекарствах может ударить по пациентам
19 августа, 10:33
Не оккупация территорий? лавров снова выдал лживое заявление о причинах нападения на Украину
Эксклюзив
19 августа, 09:27
Лисовой о программе "Защита Украины" для школьников: планируется более широкое привлечение ветеранов
19 августа, 07:29
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
19 августа, 05:19
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
россияне атаковали Ахтырскую общину на Сумщине: есть пострадавшие – ОВА

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Ночью Ахтырскую общину на Сумщине обстреляли ударные беспилотники. На местах попаданий возникли пожары, пострадавшим оказывается медицинская помощь.

россияне атаковали Ахтырскую общину на Сумщине: есть пострадавшие – ОВА

В ночь на 20 августа Ахтырскую общину Сумской области обстреляли вражеские ударные беспилотники. На местах попаданий вспыхнули пожары, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Об этом сообщает глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.

Вражеские ударные беспилотники атаковали частный сектор. На местах попаданий – пожары

- сообщил Григоров.

По информации от ОВА, под ударом оказался частный сектор. Известно о пострадавших, которые сейчас обращаются за медицинской помощью. Предварительно, обошлось без погибших. К ликвидации последствий атаки привлечены все экстренные службы. 

россияне ночью ударили дроном по Сумской громаде: пострадала женщина19.08.25, 08:47 • 3098 просмотров

Вероника Марченко

Война
Сумская область
Ахтырка
Беспилотный летательный аппарат