россияне ночью ударили дроном по Сумской громаде: пострадала женщина
Киев • УНН
В Сумской общине БпЛА попал в жилой дом, 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. За сутки зафиксировано более 60 обстрелов в 16 общинах Сумщины.
В Сумской области российские войска ночью ударили дроном по Сумской громаде, пострадала женщина, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров во вторник в Telegram, пишет УНН.
В Сумской громаде из-за удара БпЛА пострадала 62-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс. Медики оказали помощь на месте, без госпитализации
Так, после полуночи глава ОВА сообщал, что "около часа назад вражеский БпЛА попал в жилой дом в Песчанском старостате Сумской громады, от удара дом загорелся".
Григоров указал, что за сутки до утра 19 августа на Сумщине зафиксировано более 60 обстрелов по 31 населенному пункту в 16 громадах. Повреждения - в семи громадах. В частности, Сумская – объекты инфраструктуры, многоэтажка, частные дома; Кириковская – объект инфраструктуры; Ольшанская – частное домовладение, объект инфраструктуры. Воздушная тревога длилась 19 часов 15 минут.
Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствиях18.08.25, 10:20 • 76996 просмотров