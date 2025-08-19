$41.340.11
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 22620 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 44193 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 29546 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 25401 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 34546 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
18 августа, 14:23 • 83499 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 49957 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
18 августа, 13:19 • 81185 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
18 августа, 11:50 • 48240 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
россияне ночью ударили дроном по Сумской громаде: пострадала женщина

Киев • УНН

 • 292 просмотра

В Сумской общине БпЛА попал в жилой дом, 62-летняя женщина получила острую реакцию на стресс. За сутки зафиксировано более 60 обстрелов в 16 общинах Сумщины.

россияне ночью ударили дроном по Сумской громаде: пострадала женщина

В Сумской области российские войска ночью ударили дроном по Сумской громаде, пострадала женщина, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров во вторник в Telegram, пишет УНН.

В Сумской громаде из-за удара БпЛА пострадала 62-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс. Медики оказали помощь на месте, без госпитализации

- написал Григоров.

Так, после полуночи глава ОВА сообщал, что "около часа назад вражеский БпЛА попал в жилой дом в Песчанском старостате Сумской громады, от удара дом загорелся".

Григоров указал, что за сутки до утра 19 августа на Сумщине зафиксировано более 60 обстрелов по 31 населенному пункту в 16 громадах. Повреждения - в семи громадах. В частности, Сумская – объекты инфраструктуры, многоэтажка, частные дома; Кириковская – объект инфраструктуры; Ольшанская – частное домовладение, объект инфраструктуры. Воздушная тревога длилась 19 часов 15 минут.

Сумы и область оказались под ударом рф дронами: появились детали о последствиях18.08.25, 10:20 • 76996 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Сумская область