Сумы и область оказались под ударом РФ дронами: есть повреждения гражданской инфраструктуры
Киев • УНН
Ночью Сумы и Шосткинская община подверглись массированной атаке российских дронов. Повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары, есть пострадавшие.
Сумы и Шосткинская община ночью оказались под массированным ударом российских войск дронами, в Сумской общине под атакой была гражданская инфраструктура, произошли пожары, есть повреждения, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.
Сумы подверглись массированной атаке БпЛА. В результате попадания есть пожар в нежилом помещении. Последствия уточняются
Как уточнил глава ОВА Григоров, "этой ночью россияне продолжили атаковать Сумскую общину. Предварительно - четырьмя ударными БпЛА враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре". "В результате попаданий возник пожар, горит нежилое здание. Угроза повторных атак усложняет ликвидацию последствий. Предварительно без жертв, но уточняется информация о пострадавших и масштабах повреждений", - написал Григоров ночью.
Утром глава ОВА отметил, что "этой ночью под атакой вражеских БпЛА оказалась и Шосткинская община. "Враг ударил по двум старостинским округам. В результате атаки загорелся жилой дом, повреждены и другие гражданские объекты – нежилые здания. К счастью, люди не пострадали".
Глава МВА Кривошеенко сообщил, что "утром Песчанский старостат оказался под атакой БпЛА. В результате попадания поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, есть повреждения крыши. Без пострадавших".
Дополнение
По данным Сумской ОВА, в течение суток, с утра 17 августа до утра 18 августа, российские войска совершили до 90 обстрелов по 37 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА: 30 ударов КАБов; более 10 сбросов ВОГ с БпЛА. Также враг совершил удары FPV-дронами, БпЛА, ракетный удар по территории Сумщины. В результате российских обстрелов территории области есть 2 раненых среди мирных жителей за минувшие сутки.