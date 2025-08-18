$41.450.00
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 25837 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 45954 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 86985 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 137861 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 88674 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 86012 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67667 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55296 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248620 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
УНН Lite
Сумы и область оказались под ударом РФ дронами: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Ночью Сумы и Шосткинская община подверглись массированной атаке российских дронов. Повреждена гражданская инфраструктура, возникли пожары, есть пострадавшие.

Сумы и область оказались под ударом РФ дронами: есть повреждения гражданской инфраструктуры

Сумы и Шосткинская община ночью оказались под массированным ударом российских войск дронами, в Сумской общине под атакой была гражданская инфраструктура, произошли пожары, есть повреждения, сообщили в понедельник глава Сумской ОВА Олег Григоров и глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

Сумы подверглись массированной атаке БпЛА. В результате попадания есть пожар в нежилом помещении. Последствия уточняются

- написал Кривошеенко.

Как уточнил глава ОВА Григоров, "этой ночью россияне продолжили атаковать Сумскую общину. Предварительно - четырьмя ударными БпЛА враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре". "В результате попаданий возник пожар, горит нежилое здание. Угроза повторных атак усложняет ликвидацию последствий. Предварительно без жертв, но уточняется информация о пострадавших и масштабах повреждений", - написал Григоров ночью.

Утром глава ОВА отметил, что "этой ночью под атакой вражеских БпЛА оказалась и Шосткинская община. "Враг ударил по двум старостинским округам. В результате атаки загорелся жилой дом, повреждены и другие гражданские объекты – нежилые здания. К счастью, люди не пострадали".

Глава МВА Кривошеенко сообщил, что "утром Песчанский старостат оказался под атакой БпЛА. В результате попадания поврежден жилой дом: выбиты окна, двери, есть повреждения крыши. Без пострадавших".

Дополнение

По данным Сумской ОВА, в течение суток, с утра 17 августа до утра 18 августа, российские войска совершили до 90 обстрелов по 37 населенным пунктам в 14 территориальных общинах области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах. Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сброс ВОГ с БпЛА: 30 ударов КАБов; более 10 сбросов ВОГ с БпЛА. Также враг совершил удары FPV-дронами, БпЛА, ракетный удар по территории Сумщины. В результате российских обстрелов территории области есть 2 раненых среди мирных жителей за минувшие сутки.

Юлия Шрамко

