Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури
Київ • УНН
Вночі Суми та Шосткинська громада зазнали масованої атаки російських дронів. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникли пожежі, є постраждалі.
Суми та Шосткинська громада вночі опинилися під масованим ударом російських військ дронами, у Сумській громаді під атакою була цивільна інфраструктура, сталися пожежі, є пошкодження, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.
Суми зазнали масованої атаки БпЛА. Внаслідок влучання є пожежа в нежитловому приміщенні. Наслідки уточнюються
Як уточнив голова ОВА Григоров, "цієї ночі росіяни продовжили атакувати Сумську громаду. Попередньо - чотирма ударними БпЛА ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі". "Внаслідок влучань виникла пожежа, горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків. Попередньо без жертв, але уточнюється інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень", - написав Григоров уночі.
Вранці голова ОВА зазначив, що "цієї ночі під атакою ворожих БпЛА опинилася й Шосткинська громада. "Ворог ударив по двох старостинських округах. Внаслідок атаки загорівся житловий будинок, пошкоджено й інші цивільні об’єкти – нежитлові будівлі. На щастя, люди не постраждали".
Голова МВА Кривошеєнко повідомив, що "зранку Піщанський старостат опинився під атакою БпЛА. Внаслідок влучання пошкоджено житловий будинок: вибиті вікна, двері, є пошкодження даху. Без постраждалих".
Доповнення
За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 17 серпня до ранку 18 серпня, російські війська здійснили до 90 обстрілів по 37 населених пунктах в 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: 30 ударів КАБів; понад 10 скидань ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетний удар по території Сумщини. Внаслідок російських обстрілів території області є 2 поранених серед мирних жителів за минулу добу.