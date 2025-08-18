$41.450.00
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 25829 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 45948 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 86979 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 137857 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 88672 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 86010 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67666 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 55296 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248620 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Вночі Суми та Шосткинська громада зазнали масованої атаки російських дронів. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникли пожежі, є постраждалі.

Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури

Суми та Шосткинська громада вночі опинилися під масованим ударом російських військ дронами, у Сумській громаді під атакою була цивільна інфраструктура, сталися пожежі, є пошкодження, повідомили у понеділок голова Сумської ОВА Олег Григоров та голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.

Суми зазнали масованої атаки БпЛА. Внаслідок влучання є пожежа в нежитловому приміщенні. Наслідки уточнюються

- написав Кривошеєнко.

Як уточнив голова ОВА Григоров, "цієї ночі росіяни продовжили атакувати Сумську громаду. Попередньо - чотирма ударними БпЛА ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі". "Внаслідок влучань виникла пожежа, горить нежитлова будівля. Загроза повторних атак ускладнює ліквідацію наслідків. Попередньо без жертв, але уточнюється інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень", - написав Григоров уночі.

Вранці голова ОВА зазначив, що "цієї ночі під атакою ворожих БпЛА опинилася й Шосткинська громада. "Ворог ударив по двох старостинських округах. Внаслідок атаки загорівся житловий будинок, пошкоджено й інші цивільні об’єкти – нежитлові будівлі. На щастя, люди не постраждали".

Голова МВА Кривошеєнко повідомив, що "зранку Піщанський старостат опинився під атакою БпЛА. Внаслідок влучання пошкоджено житловий будинок: вибиті вікна, двері, є пошкодження даху. Без постраждалих".

Доповнення

За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 17 серпня до ранку 18 серпня, російські війська здійснили до 90 обстрілів по 37 населених пунктах в 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: 30 ударів КАБів; понад 10 скидань ВОГ з БпЛА. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетний удар по території Сумщини. Внаслідок російських обстрілів території області є 2 поранених серед мирних жителів за минулу добу.

Юлія Шрамко

