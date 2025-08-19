росіяни вночі вдарили дроном по Сумській громаді: постраждала жінка
Київ • УНН
У Сумській громаді БпЛА влучив у житловий будинок, 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. За добу зафіксовано понад 60 обстрілів у 16 громадах Сумщини.
У Сумській області російські війська вночі вдарили дроном по Сумській громаді, постраждала жінка, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у вівторок у Telegram, пише УНН.
У Сумській громаді через удар БпЛА постраждала 62-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці, без госпіталізації
Так, після опівночі голова ОВА повідомляв, що "близько години тому ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади, від удару оселя загорілася".
Григоров вказав, що за добу до ранку 19 серпня на Сумщині зафіксовано понад 60 обстрілів по 31 населеному пункту в 16 громадах. Пошкодження - у семи громадах. Зокрема, Сумська – об’єкти інфраструктури, багатоповерхівка, приватні будинки; Кириківська – об’єкт інфраструктури; Вільшанська – приватне домоволодіння, об’єкт інфраструктури. Повітряна тривога тривала 19 годин 15 хвилин.
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідки18.08.25, 10:20 • 77130 переглядiв