ukenru
05:19 • 4474 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 24426 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 45687 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 30774 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 26426 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 35086 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 85102 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 50155 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 82475 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Ексклюзив
18 серпня, 11:50 • 48289 перегляди
Буде епохальним: міністр економіки про новий Трудовий кодекс
Ексклюзив
Ексклюзив
Ексклюзив
росіяни вночі вдарили дроном по Сумській громаді: постраждала жінка

Київ • УНН

 • 934 перегляди

У Сумській громаді БпЛА влучив у житловий будинок, 62-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. За добу зафіксовано понад 60 обстрілів у 16 громадах Сумщини.

росіяни вночі вдарили дроном по Сумській громаді: постраждала жінка

У Сумській області російські війська вночі вдарили дроном по Сумській громаді, постраждала жінка, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров у вівторок у Telegram, пише УНН.

У Сумській громаді через удар БпЛА постраждала 62-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес. Медики надали допомогу на місці, без госпіталізації

- написав Григоров.

Так, після опівночі голова ОВА повідомляв, що "близько години тому ворожий БпЛА влучив у житловий будинок у Піщанському старостаті Сумської громади, від удару оселя загорілася".

Григоров вказав, що за добу до ранку 19 серпня на Сумщині зафіксовано понад 60 обстрілів по 31 населеному пункту в 16 громадах. Пошкодження - у семи громадах. Зокрема, Сумська – об’єкти інфраструктури, багатоповерхівка, приватні будинки; Кириківська – об’єкт інфраструктури; Вільшанська – приватне домоволодіння, об’єкт інфраструктури. Повітряна тривога тривала 19 годин 15 хвилин.

Суми та область опинилися під ударом рф дронами: з'явилися деталі про наслідки18.08.25, 10:20 • 77130 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна
Сумська область