росіяни атакували Охтирську громаду на Сумщині: є постраждалі - ОВА

У ніч на 20 серпня Охтирську громаду, що на Сумщині, обстріляли ворожі ударні безпілотники. На місцях влучань спалахнули пожежі, постраждалим надається медична допомога. Про це повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань – пожежі - повідомив Григоров.

За інформацією від ОВА, під ударом опинився приватний сектор. Відомо про постраждалих, які наразі звертаються по медичну допомогу. Попередньо, обійшлося без загиблих. До ліквідації наслідків атаки залучені всі екстрені служби.

росіяни вночі вдарили дроном по Сумській громаді: постраждала жінка