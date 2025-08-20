росіяни атакували Охтирську громаду на Сумщині: є постраждалі - ОВА

$41.260.08
19 серпня, 12:26 • 52096 перегляди
Трамп: декілька країн Європи відправлять війська до України, але США - ні
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 85250 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 80118 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 78433 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
19 серпня, 10:33 • 49106 перегляди
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
19 серпня, 09:27 • 33875 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
19 серпня, 07:29 • 98065 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
19 серпня, 05:19 • 73554 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 86721 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 103917 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
Головна
Політика
Війна
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київщина
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Популярнi новини
Трамп заявив, що навмисно не відкривав листа, який йому передав Зеленський для Меланії 19 серпня, 13:29 • 4442 перегляди
Фіцо заявив про необхідність територіальних змін для припинення війни рф в Україні19 серпня, 15:19 • 6554 перегляди
США депортували перших українських біженців19 серпня, 15:55 • 10846 перегляди
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 14601 перегляди
Польща пояснила відсутність свого представника на зустрічі у Вашингтоні17:32 • 9576 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 85251 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 80118 перегляди
Рада підтримала в першому читанні скандальний законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів19 серпня, 11:42 • 61789 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 78433 перегляди
Солодкий День пасічника: топ медових рецептівPhoto19 серпня, 11:20 • 66659 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Керолайн Левітт
Емманюель Макрон
Антоніу Кошта
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Німеччина
92-річна зірка серіалу "Династія" Джоан Коллінз показала себе в купальнику та заінтригувала новими планамиPhoto19 серпня, 17:03 • 14605 перегляди
Українка зі Львова стала винною принцесою в Німеччині19 серпня, 10:46 • 52823 перегляди
Зеленський подарував Трампу ключку для гри в гольф19 серпня, 05:54 • 115679 перегляди
На зустрічі Зеленського і Трампа порушили тему "костюма"Video18 серпня, 17:45 • 67849 перегляди
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 123735 перегляди
Fox News
Вибори
Друга світова війна
Instagram
Нафта

росіяни атакували Охтирську громаду на Сумщині: є постраждалі - ОВА

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Вночі Охтирську громаду на Сумщині обстріляли ударні безпілотники. На місцях влучань виникли пожежі, постраждалим надається медична допомога.

росіяни атакували Охтирську громаду на Сумщині: є постраждалі - ОВА

У ніч на 20 серпня Охтирську громаду, що на Сумщині, обстріляли ворожі ударні безпілотники. На місцях влучань спалахнули пожежі, постраждалим надається медична допомога. Про це повідомляє глава Сумської ОВА Олег Григоров, передає УНН.

Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань – пожежі

- повідомив Григоров.

За інформацією від ОВА, під ударом опинився приватний сектор. Відомо про постраждалих, які наразі звертаються по медичну допомогу. Попередньо, обійшлося без загиблих. До ліквідації наслідків атаки залучені всі екстрені служби. 

росіяни вночі вдарили дроном по Сумській громаді: постраждала жінка19.08.25, 08:47 • 3098 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна
Сумська область
Охтирка
Безпілотний літальний апарат