Покровск, Купянск, Староконстантинов и не только: Зеленский вручил ряд наград "Город-герой Украины"
Президент наградил города Донецкой, Запорожской, Харьковской и других областей за стойкость. В общей сложности почетный статус имеют уже 26 украинских городов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей вручил почетные знаки отличия "Город-герой Украины", передает УНН со ссылкой на ОП.
Среди отмеченных – города Донетчины: Дружковка, Константиновка, Краматорск, Покровск и Славянск, которые долгое время были прифронтовым форпостом и тылом для украинских защитников, а сейчас подвергаются все более сильным вражеским атакам и разрушениям.
В Запорожье это Гуляйполе, вокруг которого продолжаются тяжелые бои, и Орехов, который находится под постоянными российскими ударами еще с первых дней полномасштабного российского вторжения.
На Харьковщине – Купянск, который остается в зоне активных боевых действий и находится под постоянными российскими обстрелами.
Марганец, Никополь и Павлоград на Днепровщине, которые постоянно обстреливает враг, но благодаря организованности и стойкости своих жителей эти города продолжают жить.
Староконстантинов на Хмельнитчине, имеющий стратегическое значение для обороноспособности страны. С самого начала полномасштабного вторжения Россия наносит по нему постоянные удары.
Сумы, которые в начале полномасштабной российской агрессии были в окружении, но украинцы заставили оккупантов отступить. Тростянец на Сумщине, который был оккупирован в первый день полномасштабного российского вторжения. Оккупация длилась 31 день. Но именно там было остановлено наступление оккупантов на Ахтырку, Лебедин и Сумы.
Как сообщили в ОП, Зеленский ввел почетный знак отличия "Город-герой Украины" 6 марта 2022 года и присвоил его Волновахе, Гостомелю, Мариуполю, Харькову, Херсону и Чернигову, 24 марта 2022 года – Буче, Ирпеню, Николаеву и Ахтырке, а 30 сентября 2025 года – еще 16 городам в семи областях Украины. Это Баштанка, Вознесенск, Гуляйполе, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Купянск, Марганец, Никополь, Орехов, Павлоград, Покровск, Славянск, Староконстантинов, Сумы и Тростянец. Всего уже 26 украинских городов имеют знак отличия "Город-герой Украины".