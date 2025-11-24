«Город-герой» Бахмут: петиция на сайте Президента Украины набрала необходимое количество голосов

Петиция о присвоении городу Бахмут Донецкой области звания "Город-герой" на сайте Президента Украины собрала 25 тысяч подписей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.

Для того чтобы дать ответ, у Владимира Зеленского есть 53 дня. Автор петиции отметил, что Бахмут в 2014 году стал точкой остановки пророссийских атак, а украинские защитники не допустили захвата стратегических объектов.

Во время 85 дней оккупации местных жителей, которые не соглашались с режимом оккупантов и пророссийской политикой, похищали, допрашивали и незаконно удерживали в захваченном здании местной прокуратуры. Благодаря защите воинских частей в Бахмуте пророссийские боевики не получили доступ к большим запасам боевой техники, оружия и боеприпасов