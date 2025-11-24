«Город-герой» Бахмут: петиция на сайте Президента Украины набрала необходимое количество голосов
Киев • УНН
Петиция набрала 25019 голосов из 25000 необходимых. У Владимира Зеленского есть 53 дня для ответа.
Петиция о присвоении городу Бахмут Донецкой области звания "Город-герой" на сайте Президента Украины собрала 25 тысяч подписей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт главы государства.
Детали
Для того чтобы дать ответ, у Владимира Зеленского есть 53 дня. Автор петиции отметил, что Бахмут в 2014 году стал точкой остановки пророссийских атак, а украинские защитники не допустили захвата стратегических объектов.
Во время 85 дней оккупации местных жителей, которые не соглашались с режимом оккупантов и пророссийской политикой, похищали, допрашивали и незаконно удерживали в захваченном здании местной прокуратуры. Благодаря защите воинских частей в Бахмуте пророссийские боевики не получили доступ к большим запасам боевой техники, оружия и боеприпасов
После освобождения Бахмут остался прифронтовым городом, который принимал военных и переселенцев из других частей Донбасса. В 2015 году россияне обстреляли восточные окраины города из РСЗО: тогда погибла ребенок и женщина, еще семь человек получили ранения, среди них - трое детей.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Бахмут принял на себя вражеское нашествие. россияне взяли город в 2023 году ценой больших потерь.
Присвоение Бахмуту статуса "Город-герой Украины" является моральным долгом государства перед выстоявшей общиной, перед украинскими воинами, отдавшими жизнь, и перед всей Украиной и миром, для которых наш город стал крепостью сопротивления, веры, мужества и несокрушимости украинцев
