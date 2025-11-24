"Місто-герой" Бахмут: петиція на сайті Президента України набрала необхідну кількість голосів
Київ • УНН
Петиція набрала 25019 голосів з 25000 необхідних. У Володимира Зеленського є 53 дні для відповіді.
Петиція про присвоєння місту Бахмут Донецької області звання "Місто-герой" на сайті Президента України зібрала 25 тисяч підписів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт глави держави.
Деталі
Для того, щоб дати відповідь, у Володимира Зеленського є 53 дні. Автор петиції зазначив, що Бахмут у 2014 році Бахмут став точкою зупинки проросійських атак, а українські оборонці не допустили захоплення стратегічних об’єктів.
Під час 85 днів окупації місцевих мешканців, які не погоджувалися з режимом окупантів і проросійською політикою, викрадали, допитували та незаконно утримували у захопленій будівлі місцевої прокуратури. Завдяки захисту військових частин у Бахмуті проросійські бойовики не отримали доступ до великих запасів бойової техніки, зброї та боєприпасів
Після звільнення Бахмут залишився прифронтовим містом, яке приймало військових і переселенців з інших частин Донбасу. У 2015 році росіяни обстріляли східні околиці міста з РСЗВ: тоді загинула дитина та жінка, ще семеро людей отримали поранення, серед них - троє дітей.
Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Бахмут взяв на себе ворожу навалу. росіяни взяли місто в 2023 році ціною великих втрат.
Присвоєння Бахмуту статусу "Місто-герой України" є моральним обов’язком держави перед громадою, що вистояла, перед українськими воїнами, які віддали життя, і перед усією Україною та світом, для яких наше місто стало фортецею спротиву, віри, мужності й незламності українців
На фронті відбулося 64 бойових зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог атакує найактивніше24.11.25, 16:16 • 2242 перегляди