"Місто-герой" Бахмут: петиція на сайті Президента України набрала необхідну кількість голосів

16:43
Свириденко узгодить кандидатури міністрів енергетики та юстиції з депутатами фракції "Слуга народу" - Зеленський
16:04 • 19215 перегляди
В Україні 25 листопада діятимуть графіки відключень: скільки черг буде без світла
24 листопада, 14:30 • 18395 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
Ексклюзив
24 листопада, 14:00 • 20983 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 31719 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 28622 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
24 листопада, 13:04 • 17142 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
24 листопада, 12:38 • 14155 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
24 листопада, 12:29 • 12015 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
24 листопада, 11:50 • 10237 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
Запаси вичерпані: у Маріупольському районі окупанти закрили Катеринівський кар'єр24 листопада, 10:31
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"24 листопада, 10:50
Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий24 листопада, 10:55
У кремлі заявили, що положення мирного плану ЄС "неконструктивні і для рф не підходять"14:48
Печиво "Горішок" як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto17:21
Публікації
Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептівPhoto17:21 • 11542 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
Ексклюзив
24 листопада, 13:47 • 31722 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
Ексклюзив
24 листопада, 13:20 • 28625 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
24 листопада, 07:12 • 44896 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 70353 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49
"Місто-герой" Бахмут: петиція на сайті Президента України набрала необхідну кількість голосів

Київ • УНН

 • 1006 перегляди

Петиція набрала 25019 голосів з 25000 необхідних. У Володимира Зеленського є 53 дні для відповіді.

Петиція про присвоєння місту Бахмут Донецької області звання "Місто-герой" на сайті Президента України зібрала 25 тисяч підписів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт глави держави.

Деталі

Для того, щоб дати відповідь, у Володимира Зеленського є 53 дні. Автор петиції зазначив, що Бахмут у 2014 році Бахмут став точкою зупинки проросійських атак, а українські оборонці не допустили захоплення стратегічних об’єктів.

Під час 85 днів окупації місцевих мешканців, які не погоджувалися з режимом окупантів і проросійською політикою, викрадали, допитували та незаконно утримували у захопленій будівлі місцевої прокуратури. Завдяки захисту військових частин у Бахмуті проросійські бойовики не отримали доступ до великих запасів бойової техніки, зброї та боєприпасів

- йдеться в тексті петиції.

Після звільнення Бахмут залишився прифронтовим містом, яке приймало військових і переселенців з інших частин Донбасу. У 2015 році росіяни обстріляли східні околиці міста з РСЗВ: тоді загинула дитина та жінка, ще семеро людей отримали поранення, серед них - троє дітей.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Бахмут взяв на себе ворожу навалу. росіяни взяли місто в 2023 році ціною великих втрат.

Присвоєння Бахмуту статусу "Місто-герой України" є моральним обов’язком держави перед громадою, що вистояла, перед українськими воїнами, які віддали життя, і перед усією Україною та світом, для яких наше місто стало фортецею спротиву, віри, мужності й незламності українців

- йдеться в тексті петиції.

Євген Устименко

