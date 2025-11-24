На фронті відбулося 64 бойових зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог атакує найактивніше

Від початку доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три атаки на позиції українських захисників, також здійснив 93 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районі Синельникового та в напрямку Колодязного. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Підрозділи Сил оборони проводять пошуково-ударні та спеціальні дії, з метою знищення противника та покращення тактичного положення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак загарбників у районах населених пунктів, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставок. Ще одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали три ворожі атаки, два боєзіткнення тривають дотепер. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Дронівки, Виїмки та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Полтавки та у бік Степанівки й Софіївки. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку протягом дня противник 22 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Філія, Дачне. Три боєзіткнення досі тривають.

Наші воїни проводять пошуково-ударні дії, з метою виявлення та знищення ворожих груп.

На Олександрівському напрямку агресор шість разів атакував у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка та в напрямку Орестополя. Один бій досі триває. Ворог завдав авіаудару по Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Варварівки й Добропілля. Два боєзіткнення досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

