На фронті відбулося 64 бойових зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог атакує найактивніше

14:30 • 5106 перегляди
Мирний план після переговорів скоротився з 28 до 19 пунктів - FT
14:00 • 11064 перегляди
Офіс Генпрокурора вимагає від МОЗ позбавити ліцензії скандальну одеську клініку Odrex
13:47 • 17512 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
13:20 • 19368 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:04 • 14529 перегляди
"Панував абсолютний хаос": WP дізналося про рівень залученості Трампа на тлі переговорів щодо мирного плану
12:38 • 12945 перегляди
На переговорах ЄС погодилися щодо потреби доопрацювання мирного плану на тлі "неприйнятності" деяких пропозицій - Туск
12:29 • 11198 перегляди
"Мир в Україні не настане за одну ніч" – німецький канцлер закликав Європу зберегти єдність у підході до мирного плану
11:50 • 9364 перегляди
Завтра відбудеться зустріч Коаліції охочих - ЗМІ
11:25 • 10344 перегляди
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:32 • 11306 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Лідери ЄС збираються на екстрену зустріч щодо переговорів про припинення війни в Україні: Politico дізналося деталі
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"10:50 • 18760 перегляди
Стрілянина між батьками у львівській школі: поранений один чоловік, діти не постраждали – Садовий10:55 • 11444 перегляди
Передача Україні німецьких Skyranger 35: які задачі здатна виконувати машина PhotoVideo
13:47 • 17519 перегляди
Авіація на межі: без податкових пільг Україна ризикує втратити стратегічну галузь
13:20 • 19374 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
24 листопада, 07:12 • 39621 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
23 листопада, 09:30 • 65314 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 142830 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Антоніу Кошта
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Німеччина
Львів
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 41609 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 52057 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 53655 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
The Washington Post
Financial Times

На фронті відбулося 64 бойових зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог атакує найактивніше

Київ • УНН

 • 1120 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 64 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках, здійснивши численні атаки та обстріли.

На фронті відбулося 64 бойових зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог атакує найактивніше

Від початку доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив три атаки на позиції українських захисників, також здійснив 93 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районі Синельникового та в напрямку Колодязного. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Підрозділи Сил оборони проводять пошуково-ударні та спеціальні дії, з метою знищення противника та покращення тактичного положення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак загарбників у районах населених пунктів, Греківка, Надія, Зарічне та в напрямку Ставок. Ще одне бойове зіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбивали три ворожі атаки, два боєзіткнення тривають дотепер. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Дронівки, Виїмки та в напрямку Званівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили вісім наступальних дій поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Полтавки та у бік Степанівки й Софіївки. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку протягом дня противник 22 рази намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Новосергіївка, Філія, Дачне. Три боєзіткнення досі тривають.

Наші воїни проводять пошуково-ударні дії, з метою виявлення та знищення ворожих груп.

На Олександрівському напрямку агресор шість разів атакував у районах населених пунктів Степове, Красногірське, Привільне, Павлівка, Єгорівка та в напрямку Орестополя. Один бій досі триває. Ворог завдав авіаудару по Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали сім атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Солодке та у бік Варварівки й Добропілля. Два боєзіткнення досі тривають. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населеним пунктам Гуляйполе та Залізничне.

На Оріхівському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

росія за добу втратила понад тисячу військових та сотні одиниць техніки - Генштаб ЗСУ24.11.25, 07:38 • 2946 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна