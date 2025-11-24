$42.270.11
14:30 • 3400 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 9386 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 16010 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 17987 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13837 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12634 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10972 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9218 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10268 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11251 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo
На фронте произошло 64 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где враг атакует наиболее активно

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 64 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях, совершив многочисленные атаки и обстрелы.

На фронте произошло 64 боевых столкновения: в Генштабе рассказали, где враг атакует наиболее активно

С начала суток на фронте произошло 64 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил три атаки на позиции украинских защитников, также совершил 93 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районе Синельниково и в направлении Колодязного. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Подразделения Сил обороны проводят поисково-ударные и специальные действия с целью уничтожения противника и улучшения тактического положения.

На Лиманском направлении украинские воины отбили восемь атак захватчиков в районах населенных пунктов Грековка, Надежда, Заречное и в направлении Ставок. Еще одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении украинские воины отбивали три вражеские атаки, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Дроновки, Выемки и в направлении Звановки.

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили восемь наступательных действий вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Полтавки и в сторону Степановки и Софиевки. Три атаки до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении в течение дня противник 22 раза пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Новосергеевка, Филиал, Дачное. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Наши воины проводят поисково-ударные действия с целью выявления и уничтожения вражеских групп.

На Александровском направлении агрессор шесть раз атаковал в районах населенных пунктов Степное, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка и в направлении Орестополя. Один бой до сих пор продолжается. Враг нанес авиаудар по Великомихайловке.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбивали семь атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Сладкое и в сторону Варваровки и Доброполья. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Гуляйполе и Зализничное.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника в районе Приморского.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Россия за сутки потеряла более тысячи военных и сотни единиц техники - Генштаб ВСУ24.11.25, 07:38 • 2932 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина