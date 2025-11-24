Россия за сутки потеряла более тысячи военных и сотни единиц техники - Генштаб ВСУ

$42.270.11
Эксклюзив
07:12 • 1658 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
06:19 • 5108 просмотра
Украина и США продолжат работу над "уточненным" мирным планом, Зеленский может посетить Штаты на этой неделе – Reuters
06:00 • 9900 просмотра
Скандал вокруг клиники Odrex: суд рассмотрит изменение меры пресечения врачу, действия которой связывают со смертью пациента
24 ноября, 00:17 • 16862 просмотра
Переговоры в Женеве: США и Украина выступили с совместным заявлением
23 ноября, 21:45 • 25437 просмотра
CBS News: Зеленского могут пригласить в США, но все зависит от встречи в Женеве
23 ноября, 17:09 • 29488 просмотра
"Мы добились очень хорошего прогресса и движемся вперед к справедливому и прочному миру": Ермак по результатам встречи в Женеве
23 ноября, 17:04 • 34123 просмотра
Рубио заявил о крупнейшем прорыве в переговорах с начала процесса
23 ноября, 17:00 • 26513 просмотра
В Украине объявили об ограничении электроснабжения на 24 ноября: будут применены графики отключения
23 ноября, 16:43 • 22598 просмотра
Европейские страны предложили изменения в план США по Украине – Reuters
23 ноября, 14:50 • 19909 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – Умеров
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Рабочая версия мирного плана Трампа уже отличается от ранее опубликованного документа - New York Times
23 ноября, 22:54 • 5506 просмотра
В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛА
23 ноября, 23:56 • 11823 просмотра
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видео
24 ноября, 01:04 • 9948 просмотра
Эверест уже не самый высокий: ученые нашли гигантские структуры под Землей, превосходящие его в 100 раз
02:09 • 12370 просмотра
Канцлер Германии отклонил идею США о возвращении России в G8
05:08 • 15006 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
07:12 • 1650 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 44944 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 121804 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 85705 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 90413 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 32959 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 43664 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 45622 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 121804 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 64123 просмотра
Россия за сутки потеряла более тысячи военных и сотни единиц техники - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 1598 просмотра

За 23 ноября российская армия потеряла 1190 военных и 564 единицы военной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.25 составляют более 1,1 миллиона человек.

Россия за сутки потеряла более тысячи военных и сотни единиц техники - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки, 23 ноября, российская армия потеряла 1190 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 564 единицы военной техники. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Подробности

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 166 450 (+1 190) человек
    • танков - 11 366 (+3) ед.
      • боевых бронированных машин - 23 620 (+5) ед.
        • артиллерийских систем - 34 626 (+41) ед.
          • РСЗО - 1 549 (+0) ед.
            • средства ПВО - 1 248 (+0) ед.
              • самолетов - 428 (+0) ед.
                • вертолетов - 347 (+0) ед.
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 83 769 (+431) ед.
                    • крылатые ракеты - 3 981 (+0) ед.
                      • корабли / катера - 28 (+0) ед.
                        • подводные лодки - 1 (+0) ед.
                          • автомобильная техника и автоцистерны - 68 006 (+84) ед.
                            • специальная техника - 4 003 (+0) ед.

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              В воскресенье, 23 ноября, на фронте было зафиксировано 177 боевых столкновений на 13 направлениях, с наиболее интенсивными боями на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях. Противник нанес 39 авиационных ударов, использовал 3777 дронов-камикадзе и совершил 3696 обстрелов.

                              "Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видео24.11.25, 02:04 • 10229 просмотров

                              Вита Зеленецкая

