Россия за сутки потеряла более тысячи военных и сотни единиц техники - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За 23 ноября российская армия потеряла 1190 военных и 564 единицы военной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.25 составляют более 1,1 миллиона человек.
За минувшие сутки, 23 ноября, российская армия потеряла 1190 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 564 единицы военной техники. Об этом в понедельник, 24 ноября, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Подробности
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.11.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 166 450 (+1 190) человек
- танков - 11 366 (+3) ед.
- боевых бронированных машин - 23 620 (+5) ед.
- артиллерийских систем - 34 626 (+41) ед.
- РСЗО - 1 549 (+0) ед.
- средства ПВО - 1 248 (+0) ед.
- самолетов - 428 (+0) ед.
- вертолетов - 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 83 769 (+431) ед.
- крылатые ракеты - 3 981 (+0) ед.
- корабли / катера - 28 (+0) ед.
- подводные лодки - 1 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 68 006 (+84) ед.
- специальная техника - 4 003 (+0) ед.
Данные уточняются.
Напомним
В воскресенье, 23 ноября, на фронте было зафиксировано 177 боевых столкновений на 13 направлениях, с наиболее интенсивными боями на Покровском, Константиновском и Александровском направлениях. Противник нанес 39 авиационных ударов, использовал 3777 дронов-камикадзе и совершил 3696 обстрелов.
"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видео24.11.25, 02:04 • 10229 просмотров