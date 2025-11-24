росія за добу втратила понад тисячу військових та сотні одиниць техніки - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За 23 листопада російська армія втратила 1190 військових та 564 одиниці військової техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.25 становлять понад 1,1 мільйона осіб.
За минулу добу, 23 листопада російська армія втратила 1190 військових вбитими та пораненими, а також і 564 одиниці військової техніки. Про це у понеділок, 24 листопада повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.25 орієнтовно становили:
- особового складу - близько 1 166 450 (+1 190) осіб
- танків - 11 366 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 23 620 (+5) од.
- артилерійських систем - 34 626 (+41) од.
- РСЗВ - 1 549 (+0) од.
- засоби ППО - 1 248 (+0) од.
- літаків - 428 (+0) од.
- гелікоптерів - 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83 769 (+431) од.
- крилаті ракети - 3 981 (+0) од.
- кораблі / катери - 28 (+0) од.
- підводні човни - 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 68 006 (+84) од.
- спеціальна техніка - 4 003 (+0) од.
Дані уточнюються.
Нагадаємо
У неділю, 23 листопада на фронті було зафіксовано 177 бойових зіткнень на 13 напрямках, з найінтенсивнішими боями на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Противник завдав 39 авіаційних ударів, використав 3777 дронів-камікадзе та здійснив 3696 обстрілів.
