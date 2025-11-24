$42.150.00
06:19 • 392 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 2344 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 13399 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 21887 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 27354 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 32903 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 25822 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22420 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19792 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15729 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
23 листопада, 09:30
Ексклюзив
23 листопада, 09:30
П'ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихідних
21 листопада, 18:00
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів
21 листопада, 17:13
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 16:05
Ексклюзив
21 листопада, 16:05
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки Odrex
21 листопада, 11:38
росія за добу втратила понад тисячу військових та сотні одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 1058 перегляди

За 23 листопада російська армія втратила 1190 військових та 564 одиниці військової техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.25 становлять понад 1,1 мільйона осіб.

росія за добу втратила понад тисячу військових та сотні одиниць техніки - Генштаб ЗСУ

За минулу добу, 23 листопада російська армія втратила 1190 військових вбитими та пораненими, а також і 564 одиниці військової техніки. Про це у понеділок, 24 листопада повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.25 орієнтовно становили:

  • особового складу - близько 1 166 450 (+1 190) осіб
    • танків - 11 366 (+3) од.
      • бойових броньованих машин - 23 620 (+5) од.
        • артилерійських систем - 34 626 (+41) од.
          • РСЗВ - 1 549 (+0) од.
            • засоби ППО - 1 248 (+0) од.
              • літаків - 428 (+0) од.
                • гелікоптерів - 347 (+0) од.
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 83 769 (+431) од.
                    • крилаті ракети - 3 981 (+0) од.
                      • кораблі / катери - 28 (+0) од.
                        • підводні човни - 1 (+0) од.
                          • автомобільна техніка та автоцистерни - 68 006 (+84) од.
                            • спеціальна техніка - 4 003 (+0) од.

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              У неділю, 23 листопада на фронті було зафіксовано 177 бойових зіткнень на 13 напрямках, з найінтенсивнішими боями на Покровському, Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Противник завдав 39 авіаційних ударів, використав 3777 дронів-камікадзе та здійснив 3696 обстрілів.

                              "Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відео
24.11.25, 02:04

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Сутички
                              Генеральний штаб Збройних сил України