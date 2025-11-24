$42.150.00
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
21:45 • 10078 перегляди
CBS Nеws: Зеленський може поїхати до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 19756 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 25644 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 21001 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 20065 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 18323 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
23 листопада, 14:06 • 15327 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
23 листопада, 12:25 • 15097 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 37633 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відео

Київ • УНН

 • 732 перегляди

Сили безпілотних систем атакували Красноперекопський хімічний завод "Бром" та електропідстанцію "Красноперекопськ" у тимчасово окупованому Криму. За словами Роберта "Мадяра" Бровді, Красноперекопська підстанція є ключовим вузлом енергосистеми півострова.

"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відео

Сили безпілотних систем атакували в тимчасово окупованому Криму Красноперекопський хімічний завод "Бром" та електропідстанцію "Красноперекопськ". Про це інформує УНН з посиланням на Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.

Птахи СБС завітали на хімзавод БРОМ, що працює на ВПК окупанта. (Красноперекопськ, ТОТ АР Крим). Блекануто низку енергообʼєктів на окупованих територіях. Ночі 22 та 23.11 на хробачих болотах видалися гучними

- йдеться у повідомленні.

За словами керівника СБС, Красноперекопська підстанція - один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова.

"Мадяр" також анонсував "БАДАБУМ".

Бровді додав, що бензин в росії стає "рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними".

"Візит ввічливості засобами Сил Безпілотних Систем нанесено Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС)", - написав він.

Командир СБС ЗСУ Роберт Бровді повідомив про удари підрозділу "Птахи Мадяра" по Зуївській та Старобешівській ТЕС на тимчасово окупованій Донеччині. Ці дії мають спричинити "блекаут на болотах".

Віта Зеленецька

