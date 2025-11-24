"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відео
Київ • УНН
Сили безпілотних систем атакували Красноперекопський хімічний завод "Бром" та електропідстанцію "Красноперекопськ" у тимчасово окупованому Криму. За словами Роберта "Мадяра" Бровді, Красноперекопська підстанція є ключовим вузлом енергосистеми півострова.
Сили безпілотних систем атакували в тимчасово окупованому Криму Красноперекопський хімічний завод "Бром" та електропідстанцію "Красноперекопськ". Про це інформує УНН з посиланням на Роберта "Мадяра" Бровді у Facebook.
Птахи СБС завітали на хімзавод БРОМ, що працює на ВПК окупанта. (Красноперекопськ, ТОТ АР Крим). Блекануто низку енергообʼєктів на окупованих територіях. Ночі 22 та 23.11 на хробачих болотах видалися гучними
За словами керівника СБС, Красноперекопська підстанція - один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова.
"Мадяр" також анонсував "БАДАБУМ".
Бровді додав, що бензин в росії стає "рідиною дефіцитною, а газ та нафта - швидкозгореними".
"Візит ввічливості засобами Сил Безпілотних Систем нанесено Птахами 1 окремого Центру СБС (трансформований 14 полк СБС)", - написав він.
Нагадаємо
Командир СБС ЗСУ Роберт Бровді повідомив про удари підрозділу "Птахи Мадяра" по Зуївській та Старобешівській ТЕС на тимчасово окупованій Донеччині. Ці дії мають спричинити "блекаут на болотах".
СБУ завдала удару по окупантах у Донецькій області: уражено розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV23.11.25, 15:56 • 3256 переглядiв