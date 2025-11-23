СБУ завдала удару по окупантах у Донецькій області: уражено розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV
Київ • УНН
ЦСО "Альфа" СБУ завдав удару по окупантах у Донецькій області. Знищено башту промислового об'єкта в Покровську з кулеметними розрахунками, снайперами та операторами FPV, а також склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" в тилу ворога.
Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ завдали чергового удару по окупантах у Донецькій області. Зокрема, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.
Деталі
Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV
Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" в тилу противника на території Донецької області. Під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції.
Нагадаємо
Протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська, проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові.