СБУ завдала удару по окупантах у Донецькій області: уражено розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV

$42.150.00
48.520.00
ukenru
14:50 • 986 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
14:06 • 3832 перегляди
Смерть пацієнта у скандальній клініці “Одрекс”: апеляційний суд розгляне зміну запобіжного заходу онкологу
12:25 • 8746 перегляди
Київ та область: дощ зі снігом вночі, туман з видимістю 200-500 м до кінця дня - прогноз на 23 і 24 листопада
Ексклюзив
09:30 • 21754 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
22 листопада, 17:42 • 41278 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 66139 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 14:45 • 50883 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 13:41 • 31335 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 28018 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 22716 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.5м/с
95%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ворожі удари по Запоріжжю: двоє загиблих та вісім пораненихVideo23 листопада, 05:10 • 16779 перегляди
У московській області рф горить Шатурська ДРЕС: перші подробиці і кадриVideo23 листопада, 05:53 • 44583 перегляди
Атака на Дніпро: 14 постраждалих, ворог бив по області FPV-дронами та з важкої артилеріїPhoto23 листопада, 06:02 • 5632 перегляди
США проти присутності європейців на переговорах з Україною у Швейцарії - ЗМІ23 листопада, 08:44 • 12943 перегляди
Колишнього міністра енергетики України намагалися викрасти на Кіпрі09:07 • 15069 перегляди
Публікації
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
09:30 • 21754 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 93458 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 68457 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 73772 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 80439 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Джо Байден
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Швейцарія
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 24450 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 34081 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 36730 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 93458 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 55746 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Техніка
Фільм
The Guardian
Х-101

СБУ завдала удару по окупантах у Донецькій області: уражено розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV

Київ • УНН

 • 218 перегляди

ЦСО "Альфа" СБУ завдав удару по окупантах у Донецькій області. Знищено башту промислового об'єкта в Покровську з кулеметними розрахунками, снайперами та операторами FPV, а також склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" в тилу ворога.

СБУ завдала удару по окупантах у Донецькій області: уражено розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV

Центр спеціальних операцій "Альфа" СБУ завдали чергового удару по окупантах у Донецькій області. Зокрема, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН

Деталі

Спецпризначенці "Альфи" Служби безпеки України здійснили серію точних ударів по позиціях противника у Покровську та на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, у Покровську знищено башту промислового обʼєкта, де розвідкою було зафіксовано розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV

- йдеться в повідомленні.

Ще однією ціллю стали склади з FPV-дронами, БпЛА "Zala" та "Гербера" в тилу противника на території Донецької області. Під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції.

Нагадаємо

Протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська, проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові.

Павло Башинський

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Служба безпеки України