СБУ нанесла удар по оккупантам в Донецкой области: поражено размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV
Киев • УНН
ЦСО "Альфа" СБУ нанес удар по оккупантам в Донецкой области. Уничтожена башня промышленного объекта в Покровске с пулеметными расчетами, снайперами и операторами FPV, а также склады с FPV-дронами, БПЛА "Zala" и "Герань" в тылу врага.
Центр специальных операций "Альфа" СБУ нанес очередной удар по оккупантам в Донецкой области. В частности, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Детали
Спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины осуществили серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях. В частности, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV
Еще одной целью стали склады с FPV-дронами, БПЛА "Zala" и "Гербера" в тылу противника на территории Донецкой области. Во время ударов были использованы беспилотные аппараты "FP-2" с боевыми зарядами массой 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.
Напомним
В течение нескольких дней оккупанты, используя густой туман, пытались продвинуться в центральную часть Покровска, однако эти действия успеха не имели, противника ликвидируют в городской застройке.