СБУ нанесла удар по оккупантам в Донецкой области: поражено размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV

$42.150.00
48.520.00
ukenru
14:50 • 1564 просмотра
Редакция совместного документа с США на финальном этапе уже отражает большинство украинских ключевых приоритетов – УмеровPhoto
14:06 • 4806 просмотра
Смерть пациента в скандальной клинике "Одрекс": апелляционный суд рассмотрит изменение меры пресечения онкологу
12:25 • 9506 просмотра
Киев и область: дождь со снегом ночью, туман с видимостью 200-500 м до конца дня - прогноз на 23 и 24 ноября
Эксклюзив
09:30 • 22378 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
22 ноября, 17:42 • 41583 просмотра
Не окончательное предложение: Трамп сделал заявление о своем мирном плане для Украины
22 ноября, 16:36 • 66259 просмотра
Украинцев предупредили об отключениях 23 ноября: сколько очередей будет без света
22 ноября, 14:45 • 50990 просмотра
Границы не должны меняться силой: западные лидеры на саммите G20 выразили поддержку Украине
22 ноября, 13:41 • 31354 просмотра
В 16:00 состоится общенациональная минута молчания и начнется акция "Свеча памяти": как Украина чтит жертв голодоморовPhoto
22 ноября, 11:14 • 28037 просмотра
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
22 ноября, 11:08 • 22728 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
1.5м/с
94%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Московской области РФ горит Шатурская ГРЭС: первые подробности и кадрыVideo23 ноября, 05:53 • 44888 просмотра
Атака на Днепр: 14 пострадавших, враг бил по области FPV-дронами и из тяжелой артиллерииPhoto23 ноября, 06:02 • 6222 просмотра
Зеленский сейчас стоит перед самым болезненным выбором за все время своего президентства: СМИ о мирном плане США23 ноября, 08:24 • 4622 просмотра
США против присутствия европейцев на переговорах с Украиной в Швейцарии - СМИ23 ноября, 08:44 • 13246 просмотра
Бывшего министра энергетики Украины пытались похитить на Кипре23 ноября, 09:07 • 15373 просмотра
публикации
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
09:30 • 22383 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 93879 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 68714 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 74021 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 80687 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Джо Байден
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Швейцария
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 24572 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 34231 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 36869 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 93879 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 55873 просмотра
Актуальное
Дипломатка
Техника
Фильм
Хранитель
Х-101

СБУ нанесла удар по оккупантам в Донецкой области: поражено размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV

Киев • УНН

 • 450 просмотра

ЦСО "Альфа" СБУ нанес удар по оккупантам в Донецкой области. Уничтожена башня промышленного объекта в Покровске с пулеметными расчетами, снайперами и операторами FPV, а также склады с FPV-дронами, БПЛА "Zala" и "Герань" в тылу врага.

СБУ нанесла удар по оккупантам в Донецкой области: поражено размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV

Центр специальных операций "Альфа" СБУ нанес очередной удар по оккупантам в Донецкой области. В частности, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН

Детали

Спецназовцы "Альфы" Службы безопасности Украины осуществили серию точных ударов по позициям противника в Покровске и на временно оккупированных территориях. В частности, в Покровске уничтожена башня промышленного объекта, где разведкой было зафиксировано размещение пулеметных расчетов, снайперов и операторов FPV

- говорится в сообщении.

Еще одной целью стали склады с FPV-дронами, БПЛА "Zala" и "Гербера" в тылу противника на территории Донецкой области. Во время ударов были использованы беспилотные аппараты "FP-2" с боевыми зарядами массой 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции.

Напомним

В течение нескольких дней оккупанты, используя густой туман, пытались продвинуться в центральную часть Покровска, однако эти действия успеха не имели, противника ликвидируют в городской застройке.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Служба безопасности Украины