Туман не допоміг: окупанти намагалися просунутися в Покровськ, але були ліквідовані в міській забудові - Генштаб

Протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська, проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує УНН.

Зазначається, що Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації.

Через неможливість протиснути оборону Покровська ворог намагається обійти місто. Зокрема, противник малими групами спробував вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Всі ворожі групи були знищені

Вказується, що Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська, на інших шляхах нарощуються додаткові інженерні загородження.

У районі Мирнограда ворог продовжує спроби наступати малими штурмовими групами, намагаючись просочитися в місто. Ці спроби вчасно виявляються, а ворога знешкоджують

Там додали, що українські підрозділи впевнено тримають оборону в місті: для наших підрозділів організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним.

На Покровському напрямку ворог і надалі концентрує основні зусилля, але натомість зазнає і найбільших втрат і вже змушений задіяти оперативний резерв. Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів