Туман не допоміг: окупанти намагалися просунутися в Покровськ, але були ліквідовані в міській забудові - Генштаб

22 листопада, 17:42 • 13728 перегляди
Не остаточна пропозиція: Трамп зробив заяву про свій мирний план для України
22 листопада, 16:36 • 24603 перегляди
Українців попередили про відключення 23 листопада: скільки черг буде без світла
22 листопада, 16:29 • 20727 перегляди
Рубіо та Віткофф завтра прибудуть до Женеви для обговорення мирного плану для України - ЗМІ
22 листопада, 14:45 • 21471 перегляди
Кордони не повинні змінюватися силою: західні лідери на саміті G20 висловили підтримку Україні
22 листопада, 14:16 • 20686 перегляди
У Тернополі четверту добу тривають пошуково-рятувальні роботи після удару рф: сім людей ввжаються зниклими безвістиVideo
22 листопада, 13:41 • 15439 перегляди
О 16:00 відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочнеться акція "Свічка пам'яті": як Україна вшановує жертв голодоморівPhoto
22 листопада, 11:14 • 17894 перегляди
Україна цими днями у Швейцарії розпочинає з США консультації щодо параметрів мирної угоди - Умєров
22 листопада, 11:08 • 19127 перегляди
Наймолодшій - 18 років, найстаршому - 58: Україна повернула 31 цивільного громадянина з білорусіPhoto
22 листопада, 10:59 • 21456 перегляди
В Офісі Зеленського анонсували консультації щодо кроків для закінчення війни "цими днями": хто у складі делегації України
21 листопада, 21:58 • 27500 перегляди
Зеленському доведеться схвалити мирний план США або війна триватиме - Трамп
Українські радники завтра працюватимуть у Швейцарії: Зеленський про переговори щодо мирного плану22 листопада, 18:29 • 3902 перегляди
Дрон ССО вперше збив у повітрі російський гелікоптер Мі-8: вражаючі кадриVideo22 листопада, 18:50 • 13285 перегляди
Борис Джонсон назвав мирний план США та росії "повною зрадою України"22 листопада, 19:00 • 6088 перегляди
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 10826 перегляди
Національний кешбек: змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші21:01 • 4748 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 58731 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 45387 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
21 листопада, 16:05 • 51906 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo21 листопада, 11:38 • 58477 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф21 листопада, 09:41 • 55684 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кір Стармер
Емманюель Макрон
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Франція
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 10833 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 21770 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 25366 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 58731 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 45622 перегляди
Туман не допоміг: окупанти намагалися просунутися в Покровськ, але були ліквідовані в міській забудові - Генштаб

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Сили оборони утримують визначені рубежі в північній частині Покровська та контролюють позиції південніше залізниці. Ворог намагається обійти місто, але всі його групи знищуються.

Туман не допоміг: окупанти намагалися просунутися в Покровськ, але були ліквідовані в міській забудові - Генштаб

Протягом кількох днів окупанти, використовуючи густий туман, намагалися просунутися в центральну частину Покровська, проте ці дії успіху не мали, противника ліквідовують у міській забудові. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська та контролюють позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації.

Через неможливість протиснути оборону Покровська ворог намагається обійти місто. Зокрема, противник малими групами спробував вийти до населеного пункту Гришине, що на північному-заході від Покровська. Всі ворожі групи були знищені

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що Сили оборони перерізають логістичні шляхи ворога на підступах до Покровська, на інших шляхах нарощуються додаткові інженерні загородження.

У районі Мирнограда ворог продовжує спроби наступати малими штурмовими групами, намагаючись просочитися в місто. Ці спроби вчасно виявляються, а ворога знешкоджують

- розповіли у Генштабі.

Там додали, що українські підрозділи впевнено тримають оборону в місті: для наших підрозділів організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда для безперебійного забезпечення всім необхідним.

На Покровському напрямку ворог і надалі концентрує основні зусилля, але натомість зазнає і найбільших втрат і вже змушений задіяти оперативний резерв. Сили оборони здійснюють комплексні заходи для ефективного вогневого ураження ворога й виснаження його резервів

- резюмували військові.

Нагадаємо

Командир 225-го Окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв заявив, що росія посилює тиск на фронті. Кожен населений пункт обертається для окупантів великими втратами, особливо у боях за Покровськ.

Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська - 7 корпус ДШВ21.11.25, 11:24 • 3402 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград