Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська - 7 корпус ДШВ
Київ • УНН
Станом на 10:00 21 листопада українські військові утримують ключові рубежі Покровської агломерації та блокують спроби ворога просунутися. Проводяться зачистки на околицях Мирнограда і Гришине.
Станом на 10:00 21 листопада українські військові утримують ключові рубежі Покровської агломерації, блокують спроби ворога просунутися та проводять зачистки на околицях Мирнограда і Гришине. Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ, пише УНН.
Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська. Також контролюємо позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації. Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби наші військові блокують
Війська противника у Покровську сточуються. Як результат — ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже задіяло у нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ "Центр" – підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії рф.
Для протидії подальшому просуванню ворога та проведення зачисток у Покровську українські військові нарощують власне угруповання, зокрема кількість екіпажів БПЛА.
Одним із ключових завдань наших оборонців залишається повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, у тому числі, із застосуванням тактичної та армійської авіації
На північних околицях Мирнограда завершується зачистка від ворожої піхоти. Також залучаються додаткові ресурси для виявлення та ліквідації противника, переміщення якого зафіксоване у південній частині міста.
Нечисленні ворожі групи намагалися просочитися у Гришине, що на північний захід від Покровська. Але українські військові вчасно виявили та ліквідували противника.
Майор Ширяєв про бої за Покровськ: "м’ясні штурми" росії дорого обходяться окупантам20.11.25, 10:43 • 4196 переглядiв