Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська - 7 корпус ДШВ

$42.150.06
48.520.22
ukenru
10:22 • 1336 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
05:29 • 15757 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 23419 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 33393 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 20545 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
20 листопада, 22:25 • 23851 перегляди
США очікують від України проєкт мирної угоди до 27 листопада
20 листопада, 21:45 • 24763 перегляди
Зеленський про зустріч із фракцією: ми не будемо робити різких заяв і налаштовані на чітку, чесну роботу
20 листопада, 20:30 • 22289 перегляди
У Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло: кількість загиблих зросла до 28
20 листопада, 17:57 • 29674 перегляди
Зеленський погодився на переговори щодо мирного плану Трампа для України - ЗМІ
20 листопада, 16:14 • 46297 перегляди
Зеленський отримав від США проєкт плану для завершення війни
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.2м/с
95%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Посол США в ООН пригрозив росії санкціями та поставками зброї Україні, якщо кремль не зупинить війну21 листопада, 02:58 • 17647 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 20018 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto06:53 • 10267 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 15159 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 7754 перегляди
Публікації
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 15468 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 33386 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 55144 перегляди
Odrex і скандал довкола смерті пацієнта: експерти розвінчують версію про "тиск на бізнес"
Ексклюзив
20 листопада, 15:30 • 68494 перегляди
У Києві з 4 грудня можна буде придбати новорічну ялинку: всі локації20 листопада, 13:38 • 75352 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Європа
Село
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 2242 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo06:32 • 20297 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 37318 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 51239 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 73126 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
The New York Times
Опалення

Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська - 7 корпус ДШВ

Київ • УНН

 • 1592 перегляди

Станом на 10:00 21 листопада українські військові утримують ключові рубежі Покровської агломерації та блокують спроби ворога просунутися. Проводяться зачистки на околицях Мирнограда і Гришине.

Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська - 7 корпус ДШВ

Станом на 10:00 21 листопада українські військові утримують ключові рубежі Покровської агломерації, блокують спроби ворога просунутися та проводять зачистки на околицях Мирнограда і Гришине. Про це повідомляє 7-й корпус ДШВ, пише УНН.

Сили оборони утримують визначені рубежі у північній частині Покровська. Також контролюємо позиції південніше від залізниці, які важливі для подальшої деокупації. Противник намагається перетнути залізницю, щоб збільшити зону окупації міста, але ці спроби наші військові блокують

- йдеться у повідомленні.

Війська противника у Покровську сточуються. Як результат — ворогу доводиться проводити поповнення втрат серед особового складу. Російське командування вже задіяло у нашій смузі відповідальності оперативний резерв УВ "Центр" – підрозділи 76-ї десантно-штурмової дивізії рф.

Для протидії подальшому просуванню ворога та проведення зачисток у Покровську українські військові нарощують власне угруповання, зокрема кількість екіпажів БПЛА.

Одним із ключових завдань наших оборонців залишається повне перекриття логістичних шляхів противника до міста, у тому числі, із застосуванням тактичної та армійської авіації

- додали військові.

На північних околицях Мирнограда завершується зачистка від ворожої піхоти. Також залучаються додаткові ресурси для виявлення та ліквідації противника, переміщення якого зафіксоване у південній частині міста.

Нечисленні ворожі групи намагалися просочитися у Гришине, що на північний захід від Покровська. Але українські військові вчасно виявили та ліквідували противника.

Майор Ширяєв про бої за Покровськ: "м’ясні штурми" росії дорого обходяться окупантам20.11.25, 10:43 • 4196 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Покровськ
Мирноград