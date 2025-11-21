Сили обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска - 7 корпус ДШВ

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 5282 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 9220 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 12418 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ
21 ноября, 05:29 • 20219 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27227 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39455 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22328 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24852 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25213 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22445 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21115 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25588 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14000 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22082 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 12789 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 5278 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и РФ09:41 • 12416 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22427 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39454 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58547 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6072 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 25909 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39163 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53040 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 74872 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Сили обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска - 7 корпус ДШВ

Киев • УНН

 • 2254 просмотра

По состоянию на 10:00 21 ноября украинские военные удерживают ключевые рубежи Покровской агломерации и блокируют попытки врага продвинуться. Проводятся зачистки на окраинах Мирнограда и Гришино.

Сили обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска - 7 корпус ДШВ

По состоянию на 10:00 21 ноября украинские военные удерживают ключевые рубежи Покровской агломерации, блокируют попытки врага продвинуться и проводят зачистки на окраинах Мирнограда и Гришино. Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ, пишет УНН.

Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска. Также контролируем позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации. Противник пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки наши военные блокируют

- говорится в сообщении.

Войска противника в Покровске истощаются. Как результат — врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава. Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ "Центр" – подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии рф.

Для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске украинские военные наращивают собственную группировку, в частности количество экипажей БПЛА.

Одной из ключевых задач наших защитников остается полное перекрытие логистических путей противника к городу, в том числе, с применением тактической и армейской авиации

- добавили военные.

На северных окраинах Мирнограда завершается зачистка от вражеской пехоты. Также привлекаются дополнительные ресурсы для выявления и ликвидации противника, перемещение которого зафиксировано в южной части города.

Немногочисленные вражеские группы пытались просочиться в Гришино, что к северо-западу от Покровска. Но украинские военные вовремя обнаружили и ликвидировали противника.

Майор Ширяев о боях за Покровск: "мясные штурмы" россии дорого обходятся оккупантам20.11.25, 10:43 • 4208 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Мирноград