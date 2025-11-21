Сили обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска - 7 корпус ДШВ

По состоянию на 10:00 21 ноября украинские военные удерживают ключевые рубежи Покровской агломерации, блокируют попытки врага продвинуться и проводят зачистки на окраинах Мирнограда и Гришино. Об этом сообщает 7-й корпус ДШВ, пишет УНН.

Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска. Также контролируем позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации. Противник пытается пересечь железную дорогу, чтобы увеличить зону оккупации города, но эти попытки наши военные блокируют

Войска противника в Покровске истощаются. Как результат — врагу приходится проводить пополнение потерь среди личного состава. Российское командование уже задействовало в нашей полосе ответственности оперативный резерв УВ "Центр" – подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии рф.

Для противодействия дальнейшему продвижению врага и проведения зачисток в Покровске украинские военные наращивают собственную группировку, в частности количество экипажей БПЛА.

Одной из ключевых задач наших защитников остается полное перекрытие логистических путей противника к городу, в том числе, с применением тактической и армейской авиации