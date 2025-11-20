Майор Ширяев о боях за Покровск: "мясные штурмы" россии дорого обходятся оккупантам

$42.150.06
11:38 • 6200 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10045 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13032 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20567 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27515 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 39842 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22426 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24865 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25219 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22452 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21378 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26037 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14261 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22569 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13045 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6162 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13004 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22930 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 39824 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58800 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6338 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26322 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39299 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53172 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75006 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Майор Ширяев о боях за Покровск: "мясные штурмы" россии дорого обходятся оккупантам

Киев • УНН

 • 4214 просмотра

Командир 225-го Отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев заявил, что россия усиливает давление на фронте. Каждый населенный пункт оборачивается для оккупантов большими потерями, особенно в боях за Покровск.

Майор Ширяев о боях за Покровск: "мясные штурмы" россии дорого обходятся оккупантам

россия усиливает давление на фронте, но такая тактика дорого ей обходится: каждый населенный пункт оборачивается для оккупантов большими потерями, особенно в боях за Покровск. Об этом заявил Командир 225-го Отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев в интервью Fox News, пишет УНН.

Подробности

Ширяев описал российскую тактику по всей линии фронта как "мясные штурмы" - когда россия за счет численности пытается подавить значительно меньшие украинские силы, фактически бросая солдат в "мясорубку", что дает ей определенные успехи.

Даже если россия сможет взять Покровск, майор подчеркнул, что цена этого наступления будет чрезвычайно высокой.

Каждый крупный город или меньший городок станет для них серьезным боем, и русские потеряют здесь, в Покровске, большое количество живой силы. Поэтому Покровск — это одно из тех мест, где они потеряют много войск, и их боевой потенциал серьезно пострадает

- сказал Ширяев.

Напомним

19 ноября Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о потерях российских войск на Покровском направлении. За четверо суток оккупанты потеряли 487 человек, из них 350 безвозвратно.

"Это то, что нам нужно": Герой Украины Ширяев призвал Трампа предоставить Украине "Томагавки"20.11.25, 10:14 • 3446 просмотров

Ольга Розгон

Война в Украине
Олег Ширяев
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Фокс Ньюс
Украина