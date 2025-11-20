Майор Ширяев о боях за Покровск: "мясные штурмы" россии дорого обходятся оккупантам

россия усиливает давление на фронте, но такая тактика дорого ей обходится: каждый населенный пункт оборачивается для оккупантов большими потерями, особенно в боях за Покровск. Об этом заявил Командир 225-го Отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев в интервью Fox News, пишет УНН.

Ширяев описал российскую тактику по всей линии фронта как "мясные штурмы" - когда россия за счет численности пытается подавить значительно меньшие украинские силы, фактически бросая солдат в "мясорубку", что дает ей определенные успехи.

Даже если россия сможет взять Покровск, майор подчеркнул, что цена этого наступления будет чрезвычайно высокой.

Каждый крупный город или меньший городок станет для них серьезным боем, и русские потеряют здесь, в Покровске, большое количество живой силы. Поэтому Покровск — это одно из тех мест, где они потеряют много войск, и их боевой потенциал серьезно пострадает