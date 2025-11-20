"Это то, что нам нужно": Герой Украины Ширяев призвал Трампа предоставить Украине "Томагавки"

Командир 225-го Отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев призвал администрацию президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты "Томагавк". Об этом он заявил в интервью Fox News, пишет УНН.

Главное, что нам нужно, - это ракеты большой дальности… В течение последних 300 лет наше противостояние, то есть противостояние между Украиной и россией, было нашим шансом обрести независимость. И я уверен, что мы выиграем эту войну

Вместе с тем, он подчеркнул, что даже если США не предоставят Томагавки, украинская армия способна отразить российскую агрессию.

Я уверен, что наши вооруженные силы будут продолжать защищать суверенитет Украины независимо от типа и количества оружия, которое мы получим. Хотя я считаю, что Украина получила бы большую пользу от поставок ракет Томагавк, учитывая доказанную точность этого оружия. Мы знаем, что на политическом уровне происходит многое, и мы будем защищать нашу страну всеми средствами, которые имеем в своем распоряжении