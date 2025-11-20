"Это то, что нам нужно": Герой Украины Ширяев призвал Трампа предоставить Украине "Томагавки"

$42.090.00
48.740.05
ukenru
Эксклюзив
08:56 • 5118 просмотра
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
08:40 • 6820 просмотра
рф атаковала энергетику в четырех областях, графики круглосуточно во всех регионах - Минэнерго
08:21 • 8476 просмотра
Сотни пострадавших и только 12 самых суровых приговоров: Генпрокурор Кравченко призвал нардепов поддержать пожизненное заключение за преступления против детей
07:57 • 10292 просмотра
В Тернополе 22 человека до сих пор ищут после российского удара - ЗеленскийVideo
07:11 • 17554 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto
Эксклюзив
06:00 • 22725 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
05:15 • 16334 просмотра
Германия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы - Мерц
04:11 • 17865 просмотра
Трамп одобрил секретный мирный план из 28 пунктов между Россией и Украиной - NBC News
19 ноября, 18:10 • 33361 просмотра
Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции отменена из-за «неприемлемого» плана США по прекращению войны - СМИ
19 ноября, 16:13 • 46984 просмотра
В Украине 20 ноября будут действовать графики: сколько очередей будут отключать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3.5м/с
87%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Тернополе развернуты и бесперебойно функционируют "Пункты несокрушимости" после российской атакиVideo20 ноября, 00:33 • 16883 просмотра
Не "все пропало", а "мы пройдем этот период": Буданов - о нынешней зиме для Украины20 ноября, 01:02 • 12315 просмотра
"Устранение режима": в Вашингтоне стартовала акция с требованием импичмента Трампа20 ноября, 03:05 • 11862 просмотра
"Это похоже на ИПСО": украинский дипломат Кислица раскритиковал план Трампа по прекращению войны08:01 • 6028 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 10959 просмотра
публикации
Расширение агрессии рф на запад: эксперт рассказал, как Польша готовится к потенциальной войне
Эксклюзив
08:56 • 5082 просмотра
Дело, взорвавшее государство: как ситуация вокруг Миндича превратилась в юридический хаос и политический взрыв - анализ подозрения08:12 • 11120 просмотра
Подготовка авто к зиме: как избежать проблем и что иметь в машинеPhoto07:11 • 17535 просмотра
Odrex под следствием: как заявления о "давлении на бизнес" рассыпаются на фоне фактов и предъявленных обвинений
Эксклюзив
06:00 • 22708 просмотра
Кремация в Украине: сколько стоит услуга и пользуется ли спросом среди украинцев
Эксклюзив
19 ноября, 14:24 • 56327 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Кирилл Буданов
Олег Ширяев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Тернополь
Реклама
УНН Lite
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 19400 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 43030 просмотра
Настоящий Slim Shady: Эминем подал в суд на австралийский пляжный бренд "Swim Shady"18 ноября, 16:06 • 41212 просмотра
Украинский юморист Андрей Рыбак обнаружил свое фото на обложке БДСМ-книги на Amazon: требует компенсациюPhoto18 ноября, 16:02 • 42530 просмотра
"Парасоциальный" стал словом 2025 года по версии Cambridge Dictionary: что это и при чем здесь селебрити и ИИ18 ноября, 10:16 • 55279 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фокс Ньюс
Отопление

"Это то, что нам нужно": Герой Украины Ширяев призвал Трампа предоставить Украине "Томагавки"

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

Командир 225-го Отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев призвал администрацию президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты "Томагавк". Он подчеркнул, что Украина остановила продвижение российских оккупантов в Сумской области и отвоевание территорий укрепит позиции в переговорах.

"Это то, что нам нужно": Герой Украины Ширяев призвал Трампа предоставить Украине "Томагавки"

Командир 225-го Отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев призвал администрацию президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты "Томагавк". Об этом он заявил в интервью Fox News, пишет УНН.

Главное, что нам нужно, - это ракеты большой дальности… В течение последних 300 лет наше противостояние, то есть противостояние между Украиной и россией, было нашим шансом обрести независимость. И я уверен, что мы выиграем эту войну

- сказал Ширяев Fox News, призвав США дать Томагавки в связи с усилением столкновений с российскими войсками.

Вместе с тем, он подчеркнул, что даже если США не предоставят Томагавки, украинская армия способна отразить российскую агрессию.

Я уверен, что наши вооруженные силы будут продолжать защищать суверенитет Украины независимо от типа и количества оружия, которое мы получим. Хотя я считаю, что Украина получила бы большую пользу от поставок ракет Томагавк, учитывая доказанную точность этого оружия. Мы знаем, что на политическом уровне происходит многое, и мы будем защищать нашу страну всеми средствами, которые имеем в своем распоряжении

- сказал боевой командир.

Также Ширяев, подразделение которого держит линию фронта на северо-востоке страны, подчеркнул, что Украина остановила продвижение российских оккупантов в Сумской области, а отвоевание удерживаемой агрессором территории укрепит позиции Украины в любых переговорах об окончании войны, что является ключевым приоритетом для Дональда Трампа.

В РФ заявили, что будут сбивать предоставленные Украине американцами "томагавки" и атаковать пусковые установки - Reuters08.10.25, 15:50 • 3449 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
Олег Ширяев
Война в Украине
Сумская область
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина