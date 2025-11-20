"Это то, что нам нужно": Герой Украины Ширяев призвал Трампа предоставить Украине "Томагавки"
Командир 225-го Отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев призвал администрацию президента США Дональда Трампа предоставить Украине ракеты "Томагавк". Он подчеркнул, что Украина остановила продвижение российских оккупантов в Сумской области и отвоевание территорий укрепит позиции в переговорах.
Об этом он заявил в интервью Fox News, пишет УНН.
Главное, что нам нужно, - это ракеты большой дальности… В течение последних 300 лет наше противостояние, то есть противостояние между Украиной и россией, было нашим шансом обрести независимость. И я уверен, что мы выиграем эту войну
Вместе с тем, он подчеркнул, что даже если США не предоставят Томагавки, украинская армия способна отразить российскую агрессию.
Я уверен, что наши вооруженные силы будут продолжать защищать суверенитет Украины независимо от типа и количества оружия, которое мы получим. Хотя я считаю, что Украина получила бы большую пользу от поставок ракет Томагавк, учитывая доказанную точность этого оружия. Мы знаем, что на политическом уровне происходит многое, и мы будем защищать нашу страну всеми средствами, которые имеем в своем распоряжении
Также Ширяев, подразделение которого держит линию фронта на северо-востоке страны, подчеркнул, что Украина остановила продвижение российских оккупантов в Сумской области, а отвоевание удерживаемой агрессором территории укрепит позиции Украины в любых переговорах об окончании войны, что является ключевым приоритетом для Дональда Трампа.
