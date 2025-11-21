Командир 225-го Отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев заявил, что россия усиливает давление на фронте. Каждый
населенный пункт оборачивается для оккупантов большими потерями, особенно в боях за Покровск.
Командир 225-го Отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев призвал администрацию президента США Дональда Трампа
предоставить Украине ракеты "Томагавк". Он подчеркнул, что Украина остановила продвижение российских оккупантов в Сумской области
и отвоевание территорий укрепит позиции в переговорах.