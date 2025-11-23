$42.150.00
Бои за Покровск: россияне не могут закрепиться в центре города и несут потери - ДШВ

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

Силы обороны Украины сдерживают россиян в Покровске Донецкой области, где продолжаются стрелковые бои, не давая противнику закрепиться. С начала ноября украинские военные уничтожили 388 оккупантов и ранили 87.

Бои за Покровск: россияне не могут закрепиться в центре города и несут потери - ДШВ

Силы обороны Украины сдерживают россиян и проводят поисково-ударные действия для ликвидации вражеских подразделений в Покровске Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 7 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Подробности

В центре города продолжаются стрелковые бои, ВСУ держат позиции, а противнику не удается закрепиться, заявили в корпусе. К ликвидации врага в центре города продолжают привлекаться штурмовые группы во взаимодействии с другими подразделениями в полосе ответственности 7 корпуса ДШВ.

Это позволило заблокировать попытки россиян накопить силы, который безуспешно пытается усилить давление на северную часть города. При любых попытках перейти в северную часть города через железную дорогу враг несет максимальные потери

- говорится в сообщении.

Там добавили, что с начала ноября украинские военные уничтожили в Покровске 388 оккупантов, еще 87 россиян получили ранения.

Напомним

Командир 225-го Отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев заявил, что россия усиливает давление на фронте. Каждый населенный пункт оборачивается для оккупантов большими потерями, особенно в боях за Покровск.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Олег Ширяев
Война в Украине
Покровск
Донецкая область
Вооруженные силы Украины
Украина