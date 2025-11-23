Туман не помог: оккупанты пытались продвинуться в Покровск, но были ликвидированы в городской застройке - Генштаб

В течение нескольких дней оккупанты, используя густой туман, пытались продвинуться в центральную часть Покровска, однако эти действия успеха не имели, противника ликвидируют в городской застройке. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.

Отмечается, что Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.

Из-за невозможности продавить оборону Покровска враг пытается обойти город. В частности, противник малыми группами попытался выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Все вражеские группы были уничтожены

Указывается, что Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску, на других путях наращиваются дополнительные инженерные заграждения.

В районе Мирнограда враг продолжает попытки наступать малыми штурмовыми группами, пытаясь просочиться в город. Эти попытки вовремя выявляются, а врага обезвреживают

Там добавили, что украинские подразделения уверенно держат оборону в городе: для наших подразделений организуются дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду для бесперебойного обеспечения всем необходимым.

На Покровском направлении враг и в дальнейшем концентрирует основные усилия, но взамен несет и наибольшие потери и уже вынужден задействовать оперативный резерв. Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов