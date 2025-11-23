$42.150.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

публикации
Туман не помог: оккупанты пытались продвинуться в Покровск, но были ликвидированы в городской застройке - Генштаб

Киев • УНН

 • 2294 просмотра

Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги. Враг пытается обойти город, но все его группы уничтожаются.

Туман не помог: оккупанты пытались продвинуться в Покровск, но были ликвидированы в городской застройке - Генштаб

В течение нескольких дней оккупанты, используя густой туман, пытались продвинуться в центральную часть Покровска, однако эти действия успеха не имели, противника ликвидируют в городской застройке. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Силы обороны удерживают определенные рубежи в северной части Покровска и контролируют позиции южнее железной дороги, которые важны для дальнейшей деоккупации.

Из-за невозможности продавить оборону Покровска враг пытается обойти город. В частности, противник малыми группами попытался выйти к населенному пункту Гришино, что на северо-западе от Покровска. Все вражеские группы были уничтожены

- говорится в сообщении.

Указывается, что Силы обороны перерезают логистические пути врага на подступах к Покровску, на других путях наращиваются дополнительные инженерные заграждения.

В районе Мирнограда враг продолжает попытки наступать малыми штурмовыми группами, пытаясь просочиться в город. Эти попытки вовремя выявляются, а врага обезвреживают

- рассказали в Генштабе.

Там добавили, что украинские подразделения уверенно держат оборону в городе: для наших подразделений организуются дополнительные логистические пути к Покровску и Мирнограду для бесперебойного обеспечения всем необходимым.

На Покровском направлении враг и в дальнейшем концентрирует основные усилия, но взамен несет и наибольшие потери и уже вынужден задействовать оперативный резерв. Силы обороны осуществляют комплексные меры для эффективного огневого поражения врага и истощения его резервов

- резюмировали военные.

Напомним

Командир 225-го Отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев заявил, что россия усиливает давление на фронте. Каждый населенный пункт оборачивается для оккупантов большими потерями, особенно в боях за Покровск.

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Война в Украине
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград