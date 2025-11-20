"Це те, що нам потрібно": Герой України Ширяєв закликав Трампа надати Україні "Томагавки"
Київ • УНН
Командир 225-го Окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа надати Україні ракети "Томагавк". Він наголосив, що Україна зупинила просування російських окупантів на Сумщині та відвоювання територій зміцнить позиції в переговорах.
Командир 225-го Окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв закликав адміністрацію президента США Дональда Трампа надати Україні ракети "Томагавк". Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, пише УНН.
Головне, що нам потрібно, - це ракети великої дальності… Протягом останніх 300 років наше протистояння, тобто протистояння між Україною та росією, було нашим шансом здобути незалежність. І я впевнений, що ми виграємо цю війну
Разом з тим, він підкреслив, що навіть якщо США не нададуть Томагавки, українська армія здатна відбити російську агресію.
Я впевнений, що наші збройні сили продовжуватимуть захищати суверенітет України незалежно від типу та кількості зброї, яку ми отримаємо. Хоча я вважаю, що Україна отримала б велику користь від постачання ракет Томагавк, з огляду на доведену точність цієї зброї. Ми знаємо, що на політичному рівні відбувається багато чого, і ми будемо захищати нашу країну всіма засобами, які маємо в своєму розпорядженні
Також Ширяєв, підрозділ якого тримає лінію фронту на північному сході країни, наголосив, що Україна зупинила просування російських окупантів в Сумській області, а відвоювання утримуваної агресором території зміцнить позиції України в будь-яких переговорах про закінчення війни, що є ключовим пріоритетом для Дональда Трампа.
