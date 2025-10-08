$41.320.03
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 16427 перегляди
Російські "шахеди" почали бити по рухомих об'єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
10:08 • 20803 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 19812 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 19653 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 18173 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21288 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19216 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17538 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 62166 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
В рф заявили, що збиватимуть надані Україні американцями "томагавки" та атакуватимуть пускові установки - Reuters

Київ • УНН

 • 742 перегляди

російські джерела заявили, що в рф готові збивати ракети, які США можуть передати Україні. Крім того, представник російської влади сказав, що росіяни готові заввати удари по пускових установках.

В рф заявили, що збиватимуть надані Україні американцями "томагавки" та атакуватимуть пускові установки - Reuters

Росія погрожує збивати крилаті ракети "Томагавк" і атакувати їхні пускові майданчики, якщо США постачатимуть ці ракети Україні, заявив високопоставлений російський законодавець. москва називає можливі поставки "серйозним кроком ескалації", здатним "змінити якість" конфлікту. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією Reuters, високопоставлений російський парламентарій Андрій Картаполов заявив, що у разі постачання США крилатих ракет "Томагавк" Україні російські сили будуть збивати ці ракети і завдавати ударів по їхніх пускових установках. За словами голови комітету Держдуми з питань оборони, відповідь москви "буде жорсткою, неоднозначною, виваженою та асиметричною", а також знайдуть способи "завдати шкоди тим, хто створює нам проблеми".

Постачання ракет Tomahawk Україні може розтягнутися на місяці - нардеп Чернєв07.10.25, 11:10 • 3418 переглядiв

Картаполов додав, що, на його думку, "Томагавки" самі по собі радикально ситуацію не змінять – їх нібито можуть передати лише десятками, а не сотнями – і що росія вже "знає, як ці ракети літають і як їх збивати", посилаючись на досвід у Сирії. Він також стверджує, що москва не бачить ознак підготовки Києвом пускових установок для "Томагавків", але пообіцяв застосувати безпілотники та ракети для знищення таких об’єктів у разі їх виявлення.

Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters03.10.25, 02:18 • 19389 переглядiв

Коментуючи тему з Вашингтоном, Картаполов зауважив, що "проблеми будуть у тих, хто їх постачає, і у тих, хто їх використовує". Окремо заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков закликав США "тверезо" оцінити наслідки можливих поставок і попередив, що такий крок стане "якісною" зміною ситуації й серйозною ескалацією.

Нагадаємо

28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США розглядають запит України на придбання ракет Tomahawk великої дальності. Президент Трамп ухвалить остаточне рішення щодо дозволу угоди.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.

російський диктатор володимир путін заявив, що використання ракет Tomahawk без участі американської сторони неможливе. Він також назвав небезпечними заяви про постачання цих ракет, що, за його словами, зашкодить відносинам зі США.

Президент США Дональд Трамп поінформував, що рішення щодо передачі ракет Tomahawk в Україну фактично прийняте. Перед остаточним підтвердженням він прагне з’ясувати, яким чином ці ракети планують застосовувати. 

Степан Гафтко

Новини Світу
Володимир Путін
Джей Ді Венс
Reuters
Вашингтон
Дональд Трамп
Сирія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна