В рф заявили, що збиватимуть надані Україні американцями "томагавки" та атакуватимуть пускові установки - Reuters

Росія погрожує збивати крилаті ракети "Томагавк" і атакувати їхні пускові майданчики, якщо США постачатимуть ці ракети Україні, заявив високопоставлений російський законодавець. москва називає можливі поставки "серйозним кроком ескалації", здатним "змінити якість" конфлікту. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

За інформацією Reuters, високопоставлений російський парламентарій Андрій Картаполов заявив, що у разі постачання США крилатих ракет "Томагавк" Україні російські сили будуть збивати ці ракети і завдавати ударів по їхніх пускових установках. За словами голови комітету Держдуми з питань оборони, відповідь москви "буде жорсткою, неоднозначною, виваженою та асиметричною", а також знайдуть способи "завдати шкоди тим, хто створює нам проблеми".

Картаполов додав, що, на його думку, "Томагавки" самі по собі радикально ситуацію не змінять – їх нібито можуть передати лише десятками, а не сотнями – і що росія вже "знає, як ці ракети літають і як їх збивати", посилаючись на досвід у Сирії. Він також стверджує, що москва не бачить ознак підготовки Києвом пускових установок для "Томагавків", але пообіцяв застосувати безпілотники та ракети для знищення таких об’єктів у разі їх виявлення.

Коментуючи тему з Вашингтоном, Картаполов зауважив, що "проблеми будуть у тих, хто їх постачає, і у тих, хто їх використовує". Окремо заступник міністра закордонних справ росії Сергій Рябков закликав США "тверезо" оцінити наслідки можливих поставок і попередив, що такий крок стане "якісною" зміною ситуації й серйозною ескалацією.

Нагадаємо

28 вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США розглядають запит України на придбання ракет Tomahawk великої дальності. Президент Трамп ухвалить остаточне рішення щодо дозволу угоди.

На початку жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Дональдом Трампом порушив питання передачі Києву далекобійних озброєнь. Він зазначив, що все залежатиме від рішення Трампа.

російський диктатор володимир путін заявив, що використання ракет Tomahawk без участі американської сторони неможливе. Він також назвав небезпечними заяви про постачання цих ракет, що, за його словами, зашкодить відносинам зі США.

Президент США Дональд Трамп поінформував, що рішення щодо передачі ракет Tomahawk в Україну фактично прийняте. Перед остаточним підтвердженням він прагне з’ясувати, яким чином ці ракети планують застосовувати.