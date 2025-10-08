В РФ заявили, что будут сбивать предоставленные Украине американцами "томагавки" и атаковать пусковые установки - Reuters

Россия угрожает сбивать крылатые ракеты "Томагавк" и атаковать их пусковые установки, если США будут поставлять эти ракеты Украине, заявил высокопоставленный российский законодатель. Москва называет возможные поставки "серьезным шагом эскалации", способным "изменить качество" конфликта. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

По информации Reuters, высокопоставленный российский парламентарий Андрей Картаполов заявил, что в случае поставки США крылатых ракет "Томагавк" Украине российские силы будут сбивать эти ракеты и наносить удары по их пусковым установкам. По словам главы комитета Госдумы по вопросам обороны, ответ Москвы "будет жестким, неоднозначным, взвешенным и асимметричным", а также найдут способы "нанести ущерб тем, кто создает нам проблемы".

Картаполов добавил, что, по его мнению, "Томагавки" сами по себе радикально ситуацию не изменят – их якобы могут передать лишь десятками, а не сотнями – и что Россия уже "знает, как эти ракеты летают и как их сбивать", ссылаясь на опыт в Сирии. Он также утверждает, что Москва не видит признаков подготовки Киевом пусковых установок для "Томагавков", но пообещал применить беспилотники и ракеты для уничтожения таких объектов в случае их обнаружения.

Комментируя тему с Вашингтоном, Картаполов отметил, что "проблемы будут у тех, кто их поставляет, и у тех, кто их использует". Отдельно заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал США "трезво" оценить последствия возможных поставок и предупредил, что такой шаг станет "качественным" изменением ситуации и серьезной эскалацией.

Напомним

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США рассматривают запрос Украины на приобретение ракет Tomahawk большой дальности. Президент Трамп примет окончательное решение о разрешении сделки.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с Дональдом Трампом поднял вопрос передачи Киеву дальнобойных вооружений. Он отметил, что все будет зависеть от решения Трампа.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что использование ракет Tomahawk без участия американской стороны невозможно. Он также назвал опасными заявления о поставках этих ракет, что, по его словам, повредит отношениям с США.

Президент США Дональд Трамп проинформировал, что решение о передаче ракет Tomahawk в Украину фактически принято. Перед окончательным подтверждением он стремится выяснить, каким образом эти ракеты планируют применять.