Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Поставки ракет Tomahawk Украине могут растянуться на месяцы - нардеп Чернев

Киев • УНН

 • 1628 просмотра

Процесс поставки Украине американских дозвуковых крылатых ракет Tomahawk может занять по меньшей мере несколько месяцев. Это будет средство давления на путина и постепенное усиление военных возможностей Украины.

Поставки ракет Tomahawk Украине могут растянуться на месяцы - нардеп Чернев

Процесс поставки Украине американских дозвуковых крылатых ракет Tomahawk может занять по меньшей мере несколько месяцев. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины, глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, передает УНН.

Детали

Как отметил политик, это прежде всего средство давления на российского диктатора владимира путина и попытка заставить его пойти на переговоры, и только потом - усиление военных возможностей Украины.

Трамп не случайно сказал, что "почти" решил, что не хочет эскалации, и что хочет уточнить, как эти ракеты будут использоваться. Так что этапы четко определены: могу передумать и не поставлять, могу поставить, но не разрешить использовать, могу разрешить использовать только по конкретным целям и так далее. На каждом из этих этапов путину дается возможность отступить и пойти на переговоры. А потому, скорее всего, поставки и использование ракет будет очень постепенным

- написал Чернев.

По словам политика, Украине сначала дадут несколько штук, но сразу стрелять по россии не разрешат, потому что важно узнать реакцию кремля.

Если никакой реакции не будет - возможны удары по российскому приграничью. Если же путин не пойдет на переговоры - радиус поражения будет увеличен, так же как и поставки ракет Украине.

Радиус применения и объемы поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как путин будет продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по кремлю и непосредственно по путину. Вся эта эпопея может занять по меньшей мере несколько месяцев. Но это уже реальное давление и реальный аргумент

 - написал Чернев.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что принял решение об отправке ракет Tomahawk в Украину. Однако он добавил, что хочет узнать, как они будут использоваться.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Владимир Путин
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Facebook