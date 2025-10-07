Поставки ракет Tomahawk Украине могут растянуться на месяцы - нардеп Чернев

Процесс поставки Украине американских дозвуковых крылатых ракет Tomahawk может занять по меньшей мере несколько месяцев. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины, глава постоянной делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев, передает УНН.

Как отметил политик, это прежде всего средство давления на российского диктатора владимира путина и попытка заставить его пойти на переговоры, и только потом - усиление военных возможностей Украины.

Трамп не случайно сказал, что "почти" решил, что не хочет эскалации, и что хочет уточнить, как эти ракеты будут использоваться. Так что этапы четко определены: могу передумать и не поставлять, могу поставить, но не разрешить использовать, могу разрешить использовать только по конкретным целям и так далее. На каждом из этих этапов путину дается возможность отступить и пойти на переговоры. А потому, скорее всего, поставки и использование ракет будет очень постепенным

По словам политика, Украине сначала дадут несколько штук, но сразу стрелять по россии не разрешат, потому что важно узнать реакцию кремля.

Если никакой реакции не будет - возможны удары по российскому приграничью. Если же путин не пойдет на переговоры - радиус поражения будет увеличен, так же как и поставки ракет Украине.

Радиус применения и объемы поставок ракет будут увеличиваться по мере того, как путин будет продолжать эскалацию войны. И, наконец, только через некоторое время все ограничения будут сняты, кроме, возможно, ударов по кремлю и непосредственно по путину. Вся эта эпопея может занять по меньшей мере несколько месяцев. Но это уже реальное давление и реальный аргумент