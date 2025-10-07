Постачання ракет Tomahawk Україні може розтягнутися на місяці - нардеп Чернєв

Процес постачання Україні американських дозвукових крилатих ракет Tomahawk може зайняти щонайменше кілька місяців. Про це повідомив у Facebook народний депутат України, голова постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає УНН.

Як зазначив політик, це насамперед, засіб тиску на російського диктатора володимира путіна та намагання змусити його піти на переговори, і лише потім - посилення військових спроможностей України.

Трамп не випадково сказав, що "майже" вирішив, що не хоче ескалації, і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися. Тож етапи чітко визначені: можу передумати і не постачати, можу поставити, але не дозволити використовувати, можу дозволити використовувати лише по конкретних цілях і так далі. На кожному з цих етапів путіну дається можливість відступити і піти на переговори. А тому швидше за все поставки та використання ракет буде дуже поступовим

За словами політика, Україні спочатку дадуть кілька штук, але одразу стріляти по росії не дозволять, бо важливо дізнатися реакцію кремля.

Якщо жодної реакції не буде - можливі удари по російському прикордонню. Якщо ж путін не піде не переговори - радіус ураження буде збільшений, так само, як і поставки ракет Україні.

Радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися у міру того, як путін продовжуватиме ескалацію війни. І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по путіну. Вся ця епопея може зайняти щонайменше кілька місяців. Але це вже реальний тиск і реальний аргумент