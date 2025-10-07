$41.340.11
Ексклюзив
07:13 • 14933 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 31952 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 61958 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 52020 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 53399 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 92653 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 36137 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 41242 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 67435 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 78366 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
07:13 • 14963 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto
6 жовтня, 12:01 • 44774 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня
6 жовтня, 08:19 • 54395 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:06 • 92678 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
4 жовтня, 08:00 • 194681 перегляди
Постачання ракет Tomahawk Україні може розтягнутися на місяці - нардеп Чернєв

Київ • УНН

 • 1784 перегляди

Процес постачання Україні американських дозвукових крилатих ракет Tomahawk може зайняти щонайменше кілька місяців. Це буде засіб тиску на путіна та поступове посилення військових спроможностей України.

Постачання ракет Tomahawk Україні може розтягнутися на місяці - нардеп Чернєв

Процес постачання Україні американських дозвукових крилатих ракет Tomahawk може зайняти щонайменше кілька місяців. Про це повідомив у Facebook народний депутат України, голова постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв, передає УНН.

Деталі

Як зазначив політик, це насамперед, засіб тиску на російського диктатора володимира путіна та намагання змусити його піти на переговори, і лише потім - посилення військових спроможностей України.

Трамп не випадково сказав, що "майже" вирішив, що не хоче ескалації, і що хоче уточнити, як ці ракети будуть використовуватися. Тож етапи чітко визначені: можу передумати і не постачати, можу поставити, але не дозволити використовувати, можу дозволити використовувати лише по конкретних цілях і так далі. На кожному з цих етапів путіну дається можливість відступити і піти на переговори. А тому швидше за все поставки та використання ракет буде дуже поступовим

- написав Чернєв.

За словами політика, Україні спочатку дадуть кілька штук, але одразу стріляти по росії не дозволять, бо важливо дізнатися реакцію кремля.

Якщо жодної реакції не буде - можливі удари по російському прикордонню. Якщо ж путін не піде не переговори - радіус ураження буде збільшений, так само, як і поставки ракет Україні.

Радіус застосування та обсяги поставок ракет будуть збільшуватися у міру того, як путін продовжуватиме ескалацію війни. І, нарешті, тільки через деякий час усі обмеження будуть зняті, крім, можливо, ударів по кремлю і безпосередньо по путіну. Вся ця епопея може зайняти щонайменше кілька місяців. Але це вже реальний тиск і реальний аргумент

 - написав Чернєв.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну. Однак він додав, що хоче дізнатися, як вони будуть використовуватися.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітика
Володимир Путін
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Facebook