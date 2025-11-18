"Птахи Мадяра" завдали ударів по ключових ТЕС на окупованій Донеччині: Бровді анонсував "блекаут на болотах"

$42.070.02
Ексклюзив
14:29 • 1080 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 10951 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 10179 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 14002 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 19395 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 22442 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 29432 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24500 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58551 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50260 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
ЗСУ ліквідували 960 окупантів та 350 одиниць техніки за добу - Генштаб18 листопада, 05:44 • 28692 перегляди
Західну Україну замело раптовим снігом: Яремче та Буковель у білій ковдрі PhotoVideo18 листопада, 07:46 • 18377 перегляди
Енергія на зиму: Україна отримала 100 млн кубометрів газу новим морським маршрутом зі США 08:57 • 17219 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 20841 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18111 перегляди
Сертифікаційний хаос: щоб зберегти міжнародні контракти, Державіаслужба виправляє помилки минулого керівництва 14:26 • 2704 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 10952 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 81461 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 111995 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 103264 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Блогери
Дональд Туск
Україна
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Польща
Китай
Пірс Броснан готовий повернутися до ролі Доктора Фейта після успішного дебютуPhoto11:51 • 5212 перегляди
"Парасоціальний" стало словом 2025 року за версією Cambridge Dictionary: що це та до чого тут селебріті і ШІ10:16 • 18345 перегляди
Королівський монетний двір Британії випустив монету в пам'ять про Фредді Мерк'юріVideo10:02 • 21072 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання17 листопада, 13:40 • 33063 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety17 листопада, 09:03 • 41821 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Золото

"Птахи Мадяра" завдали ударів по ключових ТЕС на окупованій Донеччині: Бровді анонсував "блекаут на болотах"

Київ • УНН

 • 1136 перегляди

Командир СБС ЗСУ Роберт Бровді повідомив про удари підрозділу «Птахи Мадяра» по Зуївській та Старобешівській ТЕС на тимчасово окупованій Донеччині. Ці дії мають спричинити "блекаут на болотах".

"Птахи Мадяра" завдали ударів по ключових ТЕС на окупованій Донеччині: Бровді анонсував "блекаут на болотах"

Командир Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді з позивним "Мадяр" у своєму Telegram-каналі прозвітував про успішну роботу, виконану підрозділом "Птахи Мадяра". Та про удари по енергетичній інфраструктурі ворога. Про це пише УНН.

Деталі

За словами Мадяра, оператори дронів завдали ударів по двох потужних теплових електростанціях на тимчасово окупованій території Донецької області, що, за його словами, спричинить "блекаут на болотах".

Російський Бєлгород порив у блекаут: понад 20 тис. жителів без світла08.11.25, 19:02 • 7546 переглядiв

Птахи СБС як запалюють, так і гасять. Усе, як домовлялися. Блекаут на болотах – це, хробаки, не страшно. Трохи дискомфорту фізичного і психологічного: "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно" 

– написав Бровді.

Він підтвердив ураження Зуївської ТЕС (поблизу н.п. Зугрес, потужність 1200 МВт, що забезпечує близько третини потреб Донеччини) та Старобешівської ТЕС (поблизу Нового Світу, потужність 2300 МВт). Командир підкреслив, що "Птахи 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем" (колишній 14 полк СБС) продовжують свою роботу.

Зеленський заслухав доповідь Мадяра про розвиток Сил безпілотних систем ЗСУ04.11.25, 23:29 • 16849 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Енергетика
Опалення
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Збройні сили України
Володимир Зеленський