"Птахи Мадяра" завдали ударів по ключових ТЕС на окупованій Донеччині: Бровді анонсував "блекаут на болотах"
Київ • УНН
Командир СБС ЗСУ Роберт Бровді повідомив про удари підрозділу «Птахи Мадяра» по Зуївській та Старобешівській ТЕС на тимчасово окупованій Донеччині. Ці дії мають спричинити "блекаут на болотах".
Командир Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді з позивним "Мадяр" у своєму Telegram-каналі прозвітував про успішну роботу, виконану підрозділом "Птахи Мадяра". Та про удари по енергетичній інфраструктурі ворога. Про це пише УНН.
Деталі
За словами Мадяра, оператори дронів завдали ударів по двох потужних теплових електростанціях на тимчасово окупованій території Донецької області, що, за його словами, спричинить "блекаут на болотах".
Птахи СБС як запалюють, так і гасять. Усе, як домовлялися. Блекаут на болотах – це, хробаки, не страшно. Трохи дискомфорту фізичного і психологічного: "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно"
Він підтвердив ураження Зуївської ТЕС (поблизу н.п. Зугрес, потужність 1200 МВт, що забезпечує близько третини потреб Донеччини) та Старобешівської ТЕС (поблизу Нового Світу, потужність 2300 МВт). Командир підкреслив, що "Птахи 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем" (колишній 14 полк СБС) продовжують свою роботу.
