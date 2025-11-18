"Птахи Мадяра" завдали ударів по ключових ТЕС на окупованій Донеччині: Бровді анонсував "блекаут на болотах"

Командир Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт Бровді з позивним "Мадяр" у своєму Telegram-каналі прозвітував про успішну роботу, виконану підрозділом "Птахи Мадяра". Та про удари по енергетичній інфраструктурі ворога. Про це пише УНН.

За словами Мадяра, оператори дронів завдали ударів по двох потужних теплових електростанціях на тимчасово окупованій території Донецької області, що, за його словами, спричинить "блекаут на болотах".

Російський Бєлгород порив у блекаут: понад 20 тис. жителів без світла

Птахи СБС як запалюють, так і гасять. Усе, як домовлялися. Блекаут на болотах – це, хробаки, не страшно. Трохи дискомфорту фізичного і психологічного: "світло/тепло-БАДАБУМ-темно/зимно"